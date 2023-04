Hytera lance PT590, la nouvelle génération de radio portable TETRA





Hytera Communications (SZSE : 002583), un chef de file mondial de technologies et de solutions de communications professionnelles, a élargi son portefeuille de radios TETRA (Radiocommunication de Terre à ressources partagées) en lançant PT590, une radio TETRA portable essentielle conçue pour fournir la couverture excellente l'audio de qualité supérieure, la productivité accrue et la fonctionnalité de sécurité pour garantir la capacité des travailleurs de première ligne à répondre et à agir à tout moment.

Dans les moments critiques, chaque seconde compte. PT590 offre la clarté inégalée dans chaque conversation. La radio offre l'audio de qualité exceptionnelle avec son haut-parleur haute sensibilité et sa cavité optimisée qui produit l'intensité sonore allant jusqu'à 106 phons. Sa conception unique de cavité de microphone élimine le bruit du vent, garantissant une communication vocale claire même dans des conditions venteuses. L'algorithme d'annulation du bruit AI s'adapte à différents types de bruit, tandis que les algorithmes avancés de réduction d'écho suppriment efficacement les échos hurlants même lorsque les radios sont à seulement 30 cm l'une de l'autre.

Avec la puissance RF continue stable de 3 W et la sensibilité RX de -120 dbm à la pointe de l'industrie, PT590 étend sa portée de communication et assure la transmission complète des informations. La technologie de positionnement à double fréquence de la radio PT590 a augmenté la précision de localisation à 1 m, qui s'avère la première dans le secteur, permettant aux centres de commande de localiser le personnel de première ligne plus rapidement et plus précisément.

PT590 bénéficie d'un design compact et léger mesurant 125*55*31 mm et pesant 285g. Le grand bouton d'urgence est facile à localiser et à appuyer ; quatre touches de navigation séparées permettent la haute précision de fonctionnement même sans les regarder; la grande touche texturée push-to-talk (PTT) est conviviale pour les utilisateurs en déplacement. Le menu de style grille affiche neuf applications à la fois, tandis que les structures de menu simplifiées réduisent les étapes et garantissent l'accès immédiat aux fonctions souhaitées.

PT590 est disponible en deux versions différentes : la version standard et la version avancée. La version standard PT590 a été lancée, offrant des fonctionnalités exceptionnelles pour répondre aux besoins de communication critiques, tandis que la version avancée sera lancée plus tard cette année, offrant plus de polyvalence, y compris le kit des voitures, la connectivité WLAN et les fonctions de commande vocale.

"Les professionnels des secteurs à mission critique ont besoin de radios éprouvées et fiables pour assurer la connectivité avec l'équipe lors de l'exécution de leur travail", a déclaré Steven Hao, Directeur adjoint du marketing mondial et des solutions chez Hytera. "Équipée d'une multitude de fonctionnalités innovantes, la radio PT590 relève la barre des portables TETRA; ce dispositif n'est pas seulement disposé aux missions, mais également prêt à mener l'évolution des appareils TETRA".

La date de disponibilité des nouveaux produits peut varier selon les pays. Pour plus d'informations sur la radio portable TETRA à mission critique Hytera PT590, veuillez consulter le lien suivant: https://www.hytera.com/en/product-new/digital-radio/tetra-radio/pt590.html

À propos de Hytera

La société Hytera Communications limitée (SZSE : 002583) est l'un des fournisseurs pionniers de technologies et de solutions de communications professionnelles au monde. Avec des capacités vocales, de vidéo et de données, nous fournissons une connectivité plus rapide, plus sécurisée et plus polyvalente pour les entreprises et les utilisateurs à mission critique. Nous rendons le monde plus efficace et plus sûr en permettant à nos clients d'en faire plus dans les opérations quotidiennes et les interventions d'urgence.

