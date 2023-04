GMW publie ses résultats annuels pour 2022 : des investissements de 12,18 milliards de CNY en R et D; une hausse de 34 %





BAODING, Chine, 6 avril 2023 /CNW/ - Le 30 mars, GWM a publié son rapport annuel de 2022. En 2022, les revenus d'exploitation totaux de GWM s'élevaient à 137,34 milliards de CNY. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées en bourse a atteint 8,27 milliards de CNY, soit une augmentation de 22,90 % par rapport à l'année précédente.

En 2022, GWM a maintenu une situation financière saine et durable en accélérant le rythme de sa transformation d'énergie nouvelle et intelligente, en libérant le potentiel de ses produits et en profitant de la dynamique du marché. L'entreprise fait des progrès en matière de nouvelles énergies, d'intelligence, de mondialisation et de transformation du système.

En 2023, GWM continuera de s'appuyer sur le développement technologique et mondial et d'incarner sa vison relative aux nouvelles énergies « Plus vert, plus haut, plus sûr » (Greener, higher, safer), afin que le souci du travail bien fait et l'honnêteté constituent l'essence de ses voitures, que la technologie de base soit au coeur de la concurrence, et afin de permettre à la technologie de réaliser l'égalité des droits pour tous.

Dans le contexte de la révolution intelligente et de la nouvelle révolution énergétique de l'industrie, GWM a continué de miser sur l'innovation scientifique et technologique. En 2022, la société a investi 12,18 milliards de CNY dans la recherche et le développement, une hausse de 34,34 % par rapport à l'année précédente et un montant qui représente 8,87 % de ses revenus d'exploitation totaux. L'entreprise a continué de renforcer ses capacités de recherche et de développement, de consolider ses assises grâce à l'innovation technologique et d'améliorer davantage sa compétitivité fondamentale.

GWM est la seule entreprise automobile en Chine et la seule du monde à avoir terminé une structure horizontale, en réseau et décentralisée de toute la chaîne industrielle dans les deux domaines principaux que sont l'énergie et l'intelligence. Elle a créé un écosystème forestier où de multiples espèces cohabitent et évoluent continuellement, a conçu une structure industrielle complète, mis en oeuvre un contrôle indépendant des technologies de base et établi une collaboration efficace des systèmes organisationnels.

Dans le domaine des nouvelles énergies, GWM s'est dotée d'une stratégie de développement parallèle de l'énergie hybride, purement électrique et de l'hydrogène, avec de multiples voies technologiques. L'entreprise a construit un système énergétique de pointe « photovoltaïque + stockage d'énergie distribué + stockage d'énergie centralisé » et a terminé la mise en oeuvre de l'ensemble de la chaîne de valeur « énergie solaire - batterie - énergie hydrogène - énergie des véhicules ».

Le nouveau modèle Hi4, un véhicule hybride intelligent à quatre roues motrices récemment mis sur le marché, a permis d'atteindre une « nouvelle configuration » dotée de trois sources d'alimentation s'appuyant sur une distribution à double axe. Il s'agit d'une « nouvelle percée » pour le système iTVC à commande vectorielle intelligente de couple et un « nouveau sommet » dans les systèmes de transmission de couplage électromécanique. Cette technologie sera d'abord appliquée au nouveau modèle énergétique HAVAL qui vient d'être lancé, et la gamme complète des nouveaux produits énergétiques de GWM sera également entièrement offerte en version à quatre roues motrices d'ici 2024, pour atteindre un plus grand bassin de consommateurs.

À l'avenir, face à une concurrence de plus en plus féroce sur le marché, l'écosystème forestier GWM continuera d'exercer son influence, en déployant de façon exhaustive de nouveaux champs d'énergie intelligents avec de nouvelles séquences, de nouveaux canaux, de nouveaux modèles, de nouvelles technologies et de nouveaux produits, afin d'améliorer continuellement son offre de produits et de répondre aux divers besoins des consommateurs.

