Entente de principe adoptée chez Autobus Gérald-Séguin





LAVAL, QC, le 6 avril 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce jeudi 6 avril au soir, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire Gérald Séguin-CSN ont adopté à 94 %, par voie de scrutin secret, l'entente de principe intervenue le 27 mars dernier.

«?Nous avons obtenu 23 % d'augmentation en moyenne à la signature de notre convention collective. Sur la durée de notre nouveau contrat de travail de six ans, c'est près de 36 %. Nous avons désormais une échelle salariale qui tient davantage compte de la réalité des conductrices et des conducteurs et des heures réellement travaillées. Nous toucherons la rétroactivité sur nos salaires et les voyages à partir du 1er juillet 2023. Finalement, le taux horaire des voyages a été augmenté de 5,50 $ l'heure?», déclare le comité de négociation du syndicat.

«?Les règlements actuels dans le secteur reconnaissent finalement le travail des conductrices et des conducteurs de véhicules scolaires. On a enfin des salaires qui sont satisfaisants et qui permettront d'attirer, et surtout de retenir les travailleuses et les travailleurs qui choisissent ce difficile métier. Ce règlement démontre hors de tout doute que les revendications des salarié-es dans le secteur sont réalistes et que la solution mise de l'avant par la FEESP-CSN depuis des années, celle de la bonification des enveloppes budgétaires versées aux transporteurs, allait régler ce problème?», ajoute Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

«?Cette entente de principe à la hauteur des demandes des membres, c'est vraiment un signe très positif que ça change actuellement dans le transport scolaire. Il n'y a toutefois pas de secret : quand les syndiqué-es sont mobilisés et se tiennent debout, leurs chances de succès sont très fortes. Nous avons soutenu leur lutte, et ce soir, nous partageons la satisfaction de leurs gains avec la table de négociation. Tous les autres employeurs du secteur doivent donc comprendre qu'il y a une nouvelle norme salariale et que les syndicats actuellement en négociation ou qui le seront bientôt ont des attentes à cet égard?», conclut Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire Gérald Séguin-CSN regroupe environ 120 personnes qui sont affiliées à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN).

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe près de 100?000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

