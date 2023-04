Crise du verglas - Les équipes de Saint-Laurent à pied d'oeuvre pour rétablir la situation





SAINT-LAURENT, QC, le 6 avril 2023 /CNW/ - À la suite de l'épisode de pluie verglaçante qui s'est abattu sur le Québec hier, toutes les équipes de Saint-Laurent sont entièrement mobilisées pour dégager les rues et les trottoirs.

L'administration laurentienne appelle la population à faire preuve de prudence, en évitant par exemple de déplacer des branches qui pourraient être en contact avec des fils électriques.

Qui contacter?

Rappelons les numéros à composer en fonction des situations rencontrées :

311 pour les branches d'arbre tombées sur la voie publique (trottoir ou rue) ou toute autre requête non urgente

pour les branches d'arbre tombées sur la voie publique (trottoir ou rue) ou toute autre requête non urgente 911 pour les branches touchant un fil électrique, un fil électrique cassé ou toute autre requête urgente

Citation

« Le conseil de Saint-Laurent et nos équipes sont aux côtés des Laurentiens et des Laurentiennes alors que plusieurs traversent des moments difficiles. Les équipes travaillent sans relâche pour dégager les voies de circulation et les trottoirs. Nous collaborons également étroitement avec nos partenaires chargés de rétablir l'électricité. En attendant, nous demandons à tous et à toutes de demeurer prudents et d'éviter les déplacements non essentiels. Tout comme pendant la pandémie, nous sommes convaincus que notre communauté restera soudée et fera preuve de la résilience nécessaire face à cette nouvelle épreuve de Dame Nature. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Édifices municipaux

Les édifices municipaux sont fermés en raison des congés.

La Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent et la Bibliothèque du Boisé pourraient toutefois ouvrir le samedi 8 avril en fonction de l'évolution du traitement des pannes d'électricité. Nous vous invitons à consulter Montreal.ca/saint-laurent pour se tenir informés.

Équipes déployées

Depuis jeudi 6 avril au matin, toutes les équipes des Travaux publics de Saint-Laurent sont déployées sur le terrain :

8 équipes d'ouvriers pour ramasser les branches

2 équipes d'horticulteurs

6 équipes d'élagueurs qui travaillent en collaboration avec Hydro-Québec

1 équipe pour le déchiquetage des branches

Vendredi 7 avril, plusieurs autres équipes seront à l'oeuvre:

4 équipes d'élagage dont 3 avec nacelle

15 équipes d'ouvriers en soutien pour continuer à sécuriser les rues et les trottoirs

Attention au monoxyde de carbone

Prenez note également que, pour éviter toute intoxication au monoxyde de carbone, il ne faut en aucun cas utiliser à l'intérieur les appareils alimentés par un combustible comme l'huile, le gaz, le bois, l'essence, le charbon, le propane. Pour rappel, le monoxyde de carbone est un gaz toxique incolore, inodore et invisible. Une intoxication peut entraîner des séquelles irréversibles ou même la mort. Réservez l'utilisation d'appareils conçus pour l'extérieur pour cet usage seulement.

Il est aussi recommandé d'éviter les parcs afin de donner le temps aux équipes d'effectuer les interventions nécessaires.

Renseignements

Saint-Laurent invite ses résidents et ses résidentes à rester à l'affût de ses plateformes de communication pour obtenir des informations actualisées :

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au coeur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain.Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Communiqué envoyé le 6 avril 2023 à 21:51 et diffusé par :