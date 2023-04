Tempête de verglas - Montréal ouvre 6 centres d'hébergement d'urgence pour venir en aide aux ménages privés d'électricité





MONTRÉAL, le 6 avril 2023 /CNW/ - Montréal annonce l'ouverture de six centres d'hébergement d'urgence temporaires où la population privée d'électricité pourra se réchauffer et y passer la nuit en attendant le rétablissement de la situation. Mis sur pied en partenariat avec la Croix-Rouge, ces centres d'hébergement d'urgence seront situés à différents endroits sur le territoire montréalais et ouverts dès 21 h ce soir :

Arrondissements Lieux Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Centre sportif de Côte-des-Neiges : 4880

avenue Van-Horne Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce :

6445, avenue Monkland Saint-Léonard École St-Antoine d'Exupery 5150 Bd Robert Verdun Centre communautaire Marcel-Giroux 4501

Av Bannantyne, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Centre Lasallien (centre communautaire)

3001 Rue de Louvain E Mercier-Hochelaga- Maisonneuve Centre Pierre-Charbonneau 3000 Rue Viau



Afin de connaître l'état des lieux des installations municipales, la population est invitée à consulter les différentes plateformes de communication émises par les arrondissements et villes liées et, au besoin, à communiquer au préalable avec ceux-ci afin de prévoir leurs déplacements.

Montréal est à pied d'oeuvre sur le terrain afin d'assurer la sécurité de la population ainsi que la fluidité des déplacements. L'agglomération a d'ailleurs activé son Plan de sécurité civile (PSCAM) en mode Intervention 1 afin de mobiliser l'ensemble de ses partenaires et ainsi assurer une coordination optimale de ses actions auprès de la population

Urgences

Pour toutes les urgences menaçant sa sécurité ou sa santé, la population ne doit pas hésiter à composer le 9-1-1.

Pour les urgences nécessitant une intervention immédiate des travaux publics, celle-ci est invitée à communiquer avec le 311. A noter qu'en raison du volume élevé d'appels, l'attente pourrait être plus longue qu'à l'habitude. Pour les interventions non prioritaires, un formulaire en ligne peut être complété.

Prévention incendie

Le Service de sécurité incendie de Montréal recommande aux gens qui utilisent des chauffages d'appoint de porter une attention particulière aux intoxications au monoxyde de carbone (CO). Dès qu'une personne présente des symptômes d'intoxication (maux de tête, étourdissements, nausées, vomissements, fatigue), il est important qu'elle évacue immédiatement le milieu possiblement contaminé.

L'utilisation d'appareils conçus pour l'extérieur doit être réservée exclusivement à cet effet : les appareils de camping, le propane et les briquettes.

Déplacements et lieux publics

Montréal réitère l'importance d'éviter les parcs afin de donner le temps aux équipes de la Ville de vérifier les risques et d'effectuer les interventions nécessaires.

Rappelons que plusieurs feux de circulation sont clignotants en raison des pannes électriques. Il importe de s'assurer de faire son arrêt et de suivre les indications des équipes présentes sur le terrain.

Plus de détails : montreal.ca

