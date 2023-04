AeroPress lance le bouchon de filtre régulateur de débit pour une expérience de préparation de café améliorée





Grâce à ce nouvel accessoire innovant, la cafetière à piston révolutionnaire offre aux amateurs de café une toute nouvelle manière de préparer une tasse de café idéale, à la maison ou ailleurs

PALO ALTO, Californie, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- AeroPress, Inc. , le fabricant de l'emblématique cafetière à piston qui affiche plus de 45 000 évaluations cinq étoiles dans plus de 60 pays, annonce le lancement officiel du bouchon de filtre régulateur de débit AeroPress.

Le bouchon de filtre régulateur de débit, en attente de brevet, est un nouvel accessoire innovant qui élimine l'écoulement et maximise le contrôle de la préparation du café grâce à une valve actionnée par pression. En attachant le bouchon à n'importe quelle cafetière AeroPress, les utilisateurs peuvent désormais créer une crema de type expresso et tester des grains de café moins moulus, et même du café prémoulu. Cerise sur le gâteau : grâce au design innovant de la petite valve située sur le bouchon, le mouvement de pression AeroPress auquel les utilisateurs sont habitués crée désormais une pression d'air significativement plus importante, améliorant davantage le goût riche, corsé et délicieux d'une tasse de café préparée avec AeroPress. Le bouchon de filtre régulateur de débit d'AeroPress est compatible avec les cafetières AeroPress Original et AeroPress Go ; il peut être utilisé avec des filtres en métal et en papier, ensemble ou séparément, pour une polyvalence maximale. Le café AeroPress digne des meilleurs baristas, que les consommateurs apprécient depuis longtemps, peut désormais être préparé avec plus de précision et de régularité, à la maison et partout où son format facile à transporter les emmène.

« Notre bouchon de filtre régulateur de débit change la donne pour tous ceux qui utilisent une cafetière AeroPress, a déclaré le PDG Gerard Meyer. Les utilisateurs peuvent désormais tester de nouveaux degrés de moutures et faire monter la pression pour obtenir la crema de type expresso tant convoitée. »

Le bouchon de filtre régulateur de débit d'AeroPress est disponible aux États-Unis sur aeropress.com et sur Amazon pour 24,95 $ et il sera lancé auprès des distributeurs internationaux au cours des prochains mois.

Tous les produits AeroPress sont soigneusement conçus pour offrir une expérience de café unique et personnalisable à chaque utilisation. Avec un design portable breveté et un processus de préparation incroyablement rapide, les cafetières AeroPress permettent aux utilisateurs de créer un café délicieux unique en tout temps, partout.

À PROPOS D'AEROPRESS

Les cafetières AeroPress offrent aux amateurs de café de plus de 60 pays la possibilité de préparer une tasse parfaite où qu'ils soient. Cette technologie unique combine le meilleur de trois techniques de préparation dans une seule cafetière à piston facile à utiliser, pour un café corsé comme celui d'une cafetière à piston, doux comme celui d'une cafetière électrique, et riche comme un expresso, avec une touche finale équilibrée, complexe et absolument délicieuse. Avec leur design emblématique et un processus de préparation incroyablement rapide, les cafetières AeroPress sont les préférées des baristas, des champions du monde du café et des amateurs de café exigeants ? les plus de 45 000 évaluations cinq étoiles récoltées en ligne parlent d'elles-mêmes. Pour en savoir plus sur AeroPress, consultez aeropress.com ou suivez-nous sur Instagram (@ aeropress ) et TikTok ( @aeropress ).

