La ministre Ng présente les investissements prévus au budget pour soutenir les petites entreprises





ST. CATHARINES, ON, le 6 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a terminé ses visites dans les régions de York et du Niagara, où elle s'était rendue pour présenter les investissements prévus dans le budget de 2023 pour soutenir les petites entreprises.

Le budget de 2023 vise principalement à rendre la vie plus abordable, à renforcer et à rendre plus résilient le système de soins de santé, et à investir dans l'avenir propre et durable au Canada.

La ministre Ng a d'abord rencontré des représentants de TROES Corp., une entreprise de technologies propres de Markham qui met au point des systèmes commerciaux et industriels de stockage d'énergie à l'aide de batteries. Elle a parlé des engagements du gouvernement en matière de climat, ainsi que des investissements prévus dans le budget de 2023 pour soutenir les projets d'énergie propre qui vont aider le Canada à maintenir son leadership dans le domaine des technologies propres. Pour bâtir l'économie propre du Canada, le budget prévoit des investissements transformateurs qui permettront de soutenir la lutte contre les changements climatiques et la création d'emplois propres et verts pour l'avenir.

La ministre a aussi rencontré des représentants de l'industrie vinicole, avec qui elle a parlé de la décision du gouvernement de limiter à 2 % l'augmentation des droits d'accise sur l'alcool, pendant une année seulement, à compter du 1er avril 2023. Cette mesure aidera les producteurs de vin, de bière et de spiritueux à faire face aux coûts plus élevés des ingrédients et de la fabrication.

La ministre a terminé sa tournée en visitant des entreprises à St. Catharines, dont Ramaker's Dutch Imports, Adam's Flora, et Wandering Spirits. Elle a souligné l'annonce, confirmée dans le budget de 2023, selon laquelle une entente a été conclue avec les compagnies de cartes de crédit pour qu'elles réduisent les frais de transaction imposés aux petites entreprises. Cette mesure représente des économies pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars sur cinq ans pour les petites entreprises.

Afin de rendre la vie plus abordable, le budget de 2023 prévoit aussi un nouveau remboursement pour les articles d'épicerie, qui offre un allégement de l'inflation ciblé pour 11 millions de Canadiens et de ménages qui en ont le plus besoin. Cette aide financière supplémentaire peut atteindre 467 $ pour les familles à faible revenu.

Citations

« Avec le budget de 2023, nous nous donnons un plan pour rendre la vie plus abordable et bâtir une économie plus forte, plus durable et plus sûre, pour toute la population canadienne. Les investissements qui figurent dans le budget de 2023 aideront les petites entreprises à prospérer et à réduire leurs coûts, tout en créant des occasions pour les entreprises de technologies propres. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

