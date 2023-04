Prévention de la grippe aviaire - Le gouvernement du Québec octroie une somme de 800 000 $ à l'Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles





QUÉBEC, le 6 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une somme de 800 000 $ à l'Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA) afin de renforcer la capacité d'intervention de l'industrie en cas de grippe aviaire. Dans le contexte de la période migratoire printanière, la préparation active de tous les partenaires est essentielle.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce en marge de l'assemblée générale annuelle de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec.

L'aide accordée à l'EQCMA vise à :



appuyer la mise à jour des protocoles de biosécurité et la formation des producteurs et des partenaires de l'industrie;



soutenir l'achat d'équipement ainsi que la recherche et le développement de nouvelles technologies pour éliminer rapidement les oiseaux des fermes touchées, dans le respect de la législation en matière de bien-être animal;



contribuer au développement d'une expertise de terrain en matière de nettoyage et de désinfection des bâtiments;



permettre l'embauche de personnel pour réaliser des mandats de l'EQCMA, y compris ceux qui concernent les activités sur le terrain en cas d'éclosions.

Par ailleurs, de nouvelles initiatives du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sont également annoncées pour mieux soutenir les petits élevages :



instaurer, sur une base volontaire, un registre d'identification des petits élevages;



mettre en place une formation en biosécurité pour les éleveurs de basses-cours et les élevages de petite taille;



produire, en collaboration avec le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, un guide des bonnes pratiques pour la construction de poulaillers.

Citations

« Cet investissement nous permettra d'être mieux préparés et plus agiles lors de prochaines éclosions de grippe aviaire. Jusqu'à aujourd'hui, les acteurs de la filière aviaire ont fait preuve d'une grande mobilisation en matière de prévention. L'Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles y contribue significativement à titre de collaborateur de premier plan. Depuis le début de la maladie, on constate que le Québec était bien préparé lorsqu'on se compare au reste du Canada et aux États-Unis. Il faut continuer de demeurer prudents afin de protéger les élevages de nos producteurs. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les membres de l'EQCMA se réjouissent du soutien financier du gouvernement du Québec, qui contribuera grandement à aider l'industrie dans les défis majeurs que pose la grippe aviaire. Cette aide financière servira à mettre en place des solutions technologiques et logistiques permettant de mieux protéger les troupeaux avicoles et de minimiser les impacts de cette maladie sur la chaîne d'approvisionnement des produits avicoles. »

M. Paulin Bouchard, président de l'Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles

Faits saillants

On estime à plus de 7 millions le nombre d'oiseaux d'élevage touchés par la grippe aviaire au Canada en 2022, dont 3,5 millions en Colombie-Britannique. Au Québec, cette estimation est de 532 000 oiseaux.





en 2022, dont 3,5 millions en Colombie-Britannique. Au Québec, cette estimation est de 532 000 oiseaux. La gestion des éclosions de maladies animales graves est la responsabilité de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui peut compter sur le soutien du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. L'industrie joue également un rôle de première importance. Au Québec, la structure que s'est donnée la filière avicole, soit l'EQCMA, a contribué à limiter l'impact de la maladie sur le cheptel.





Créée en 2009, l'EQCMA est un partenaire du secteur avicole québécois qui coordonne des activités de prévention, de contrôle et d'éradication de certaines maladies avicoles de concert avec les membres de l'industrie et les instances gouvernementales. Elle met à la disposition de tous les producteurs et intervenants du secteur les ressources humaines et techniques nécessaires à une prévention efficace ainsi que des stratégies d'intervention contre toute éclosion de maladie avicole à déclaration obligatoire et de maladies ciblées.

