ISACA ajoute trois nouveaux domaines au modèle CMMI pour aider les entreprises à renforcer la qualité et la performance

Dans un marché économique qui se crispe, la prise en charge des performances peut aider les entreprises à relever les défis climatiques en réduisant les coûts, en créant des efficiences et en respectant les délais, tout en améliorant la qualité globale. Le modèle Capability Maturity Model Integration, ou CMMI d'ISACA, fait exactement cela pour les entreprises depuis plus de trois décennies, et propose maintenant une mise à jour majeure du modèle avec trois nouveaux domaines ? gestion des données, gestion des personnes et travail virtuel ? qui offrent aux entreprises encore plus de flexibilité pour personnaliser leur adoption CMMI à leurs besoins uniques.

Pilier de l'amélioration des performances depuis plus de 30 ans, les pratiques CMMI aident les entreprises du monde entier à consolider la performance, à améliorer la qualité, à réduire les inefficiences et à mieux répondre aux besoins des entreprises et de leurs clients. Selon son dernier rapport de performance, qui suit les résultats réels des entreprises qui utilisent le CMMI, les entreprises évaluées en fonction du CMMI ont généré un taux de réussite de 81,3 % pour leurs objectifs ciblés, amélioré de 77 % la productivité et de 80 % la qualité des produits. Dans cette dernière version, le concept de modèle de maturité du CMMI a été rationalisé pour offrir aux entreprises une flexibilité accrue lors de l'adoption du CMMI.

Gestion des données

Le domaine et les pratiques de gestion des données CMMI permettent aux entreprises d'organiser et d'utiliser les données dans les limites de leurs exigences. Il fournit également des conseils sur la vérification de l'intégrité des données pour favoriser une prise de décision efficace et des communications cohérentes donnant aux entreprises les outils pour atteindre leurs objectifs de rendement.

Gestion des personnes

Le domaine et les pratiques de gestion des personnes CMMI fournissent des conseils pour aligner le personnel d'une entreprise sur ses objectifs commerciaux, et placent les individus et les groupes de travail sur le chemin de la réussite.

Travail virtuel

Le domaine et les pratiques de travail virtuel CMMI englobent l'identification, l'évaluation et la prise en charge des besoins de travail virtuel, à distance et hybride, des contraintes et des solutions flexibles avec une approche à la fois systématique et pertinente.

Ces trois nouveaux domaines viennent s'ajouter aux cinq domaines existants : développement, services, gestion des fournisseurs, sécurité et sûreté.

« Le CMMI a fait ses preuves dans la résolution des problèmes pour l'ensemble de l'entreprise, en mettant l'accent sur des performances pour des résultats accélérés, moins coûteux et de meilleure qualité. Ce nouveau modèle contribue à optimiser les domaines clés pour de nombreuses entreprises en ce moment, comme la qualité et la gestion des données, ainsi que la façon dont elles peuvent s'assurer que leurs employés évoluent à leur plein potentiel », explique Ron Lear, vice-président d'ISACA, cadres de travail et modèles. « Cette mise à jour ne fait qu'améliorer ce qui était déjà la référence absolue du secteur, en fournissant une voie prioritaire pour lancer des produits, fournir des services et gérer les fournisseurs afin d'atteindre des objectifs avec des résultats mesurables, avec en prime la simplification des tâches de chacun. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://cmmiinstitute.com/products/cmmi/content-release. Pour consulter les études de cas d'entreprises partenaires CMMI comme Wipro, Avantare et Whale Cloud, veuillez visiter www.isaca.org/enterprise/cmmi-performance-solutions.

À propos d'ISACA

ISACA® (www.isaca.org) est une communauté mondiale soutenant les particuliers et les entreprises dans leur quête de confiance numérique. Depuis plus de 50 ans, ISACA apporte aux particuliers et aux entreprises les connaissances, les qualifications, l'éducation, la formation et la communauté nécessaires pour faire progresser leur carrière, transformer leurs organisations et construire un monde numérique plus fiable et éthique. ISACA est une association professionnelle mondiale et une organisation d'apprentissage s'appuyant sur l'expertise de ses plus de 170 000 membres qui travaillent dans des domaines de confiance numérique, comme la sécurité de l'information, la gouvernance, l'assurance, la gestion des risques, la confidentialité et la qualité. L'association est présente dans 188 pays et dispose de 225 représentations dans le monde entier. Grâce à sa fondation One In Tech, ISACA soutient l'éducation informatique et l'avancement de carrière pour les populations manquant de ressources et sous-représentées.

