Les modules de type n de DAS Solar obtiennent la certification d'empreinte carbone française





QUZHOU, Chine, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, les modules de type N de DAS Solar ont obtenu la certification ECS d'empreinte carbone française qui renforce le bas carbone et la mondialisation.

La certification ECS d'empreinte carbone française est une certification reconnue émise par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) française pour les produits photovoltaïques d'une capacité de 100 kW ou plus qui entrent sur le marché français. Toutes les entreprises participant à des appels d'offres pour des modules photovoltaïques sur le marché français doivent fournir la certification « Évaluation carbone simplifiée », également connue sous le nom de certification d' « empreinte carbone ».

TÜV Nord a effectué une vérification et un examen rigoureux pour la certification ECS des modules produits par DAS Solar. DAS Solar a obtenu la certification ECS pour son contrôle efficace des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie du module avec des performances exceptionnelles. Selon les rapports, l'émission de carbone la plus faible des modules de type n de DAS Solar est seulement de 420 kg éq. CO2/kWp. L'ECS veille non seulement au respect de l'environnement, mais contribue également au développement sur les marchés français et européens, fournissant une base solide qui permet à DAS Solar de mettre en oeuvre sa stratégie de mondialisation.

Depuis sa fondation en 2018, DAS Solar adopte un développement écologique, bas carbone et durable. En tant que marque haut de gamme de modules de type n, les produits DAS Solar ont été largement appliqués dans la technologie TOPCon 3.0, menant continuellement le développement et l'itération de technologies avancées sur le marché photovoltaïque. À l'avenir, DAS Solar continuera à mettre en oeuvre son concept écologique et bas carbone et à promouvoir la fabrication intelligente de produits écologiques. DAS Solar s'engage à progresser régulièrement vers l'objectif zéro carbone et à obtenir des avantages écologiques.

