Verimatrix annonce le lancement de son microsite dédié à la cybersécurité, la création de VMX Labs et améliore l'expérience utilisateur de sa solution Verimatrix Extended Threat Defense

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour le lancement d'un nouveau microsite dédié à la cybersécurité (verimatrixcybersecurity.com), une nouvelle interface pour Verimatrix Extended Threat Defense et la création de VMX Labs, laboratoire de recherche proposant des alertes et conseils sur les cybermenaces.

"Je suis heureux de dévoiler aujourd'hui la nouvelle interface de notre produit de cybersécurité, Verimatrix Extended Threat Defense, ainsi que nos nouveaux services conçus pour aider nos clients à sécuriser leurs écosystèmes d'applications mobiles, et à rapidement détecter et répondre aux menaces - y compris les attaques de type "zero day"", a déclaré Asaf Ashkenazi, CEO de Verimatrix. "Désormais, la plupart des entreprises interagissent avec leurs clients par l'intermédiaire d'applications mobiles. Si cette application est compromise, la relation entre l'entreprise et ses clients est en danger. Verimatrix XTD protège le lien entre les entreprises et leurs clients - et il n'y a rien de plus important que cela".

Au cours de l'année écoulée, un grand nombre de violations d'applications mobiles ont fait la une des journaux en raison d'une nouvelle méthode de piratage : l'attaque par superposition des applications mobiles (overlay attacks), laissant croire aux utilisateurs qu'ils interagissent avec une application légitime alors qu'en réalité, ils permettent aux malfaiteurs de se procurer des informations sensibles, jusqu'à leurs données bancaires personnelles.

Les CISO, les équipes SOC, les services de lutte contre la fraude et les développeurs peuvent à présent se tourner vers VerimatrixCybersecurity.com pour accéder aux dernières informations relatives à la sécurité des applications mobiles et à tout l'écosystème d'appareils connectés ainsi qu'aux menaces latentes.

Parmi les nouveautés annoncées aujourd'hui, citons :

- Un nouveau microsite consacré à la cybersécurité - Verimatrix présente aujourd'hui le site VerimatrixCybersecurity.com, qui offre un espace de référence et de ressources unique pour sa plateforme XTD. Le microsite offre un large éventail de nouvelles ressources, y compris des vidéos et des livres blancs.

- Le nouveau VMX Labs - Ce laboratoire, piloté par Klaus Schenk, senior vice-president of security and threat research de Verimatrix, a pour mission d'émettre des alertes sur les cybermenaces, ainsi que des avis et des commentaires de la part des membres de l'équipe VMX Labs qui analysent les types de menaces et fournissent des informations utiles aux développeurs d'applications et à leurs utilisateurs.

- Nouvelle interface utilisateur de Verimatrix XTD - Verimatrix propose une nouvelle expérience utilisateur inédite pour son produit Extended Threat Defense ; une interface utilisateur et un design revisités qui permettent aux clients de prévenir, détecter, traiter et prédire plus facilement les menaces pesant sur les applications mobiles et les appareils connectés à l'infrastructure principale. Verimatrix a étendu ses fonctionnalités de détection au sein du réseau, et ce en plus des données relatives aux applications et aux appareils. Elle offre notamment la possibilité d'accéder au risque réseau par application afin de protéger la connexion à l'infrastructure critique de l'entreprise, et ce dès à présent.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com et www.verimatrixcybersecurity.com.

