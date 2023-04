Kensington Capital Partners annonce une première clôture de 150 millions de dollars pour le Kensington Venture Fund III





Kensington Capital Partners a annoncé aujourd'hui avoir levé plus de 150 millions de dollars pour la première clôture du Kensington Venture Fund III (KVFIII) en prévision d'un fonds final de 290 millions de dollars. Conformément à la stratégie hybride adoptée par la société pour ses fonds précédents, KVFIII servira à la fois de fonds de fonds investissant dans des fonds de capital-risque et d'investisseur direct dans des entreprises technologiques prometteuses. Le fonds, lancé dans le cadre de l'Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR) du gouvernement du Canada, est soutenu par la BDC, le Kensington Private Equity Fund, la banque TD, et plusieurs investisseurs individuels et family offices.

« Nous avons créé un modèle qui a fait ses preuves en matière de placements en capital-risque, et notre nouveau fonds s'inspire de ce succès », a déclaré Rick Nathan, directeur général principal de Kensington Capital. « Il s'agit du troisième fonds de capital-risque que nous lançons en partenariat avec le gouvernement du Canada. Le renouvellement du choix de Kensington comme gestionnaire de fonds pour le programme VCCI est un vote de confiance à notre équipe, notre processus de placements et à notre stratégie ».

« BDC Capital a pour priorité d'investir dans les entreprises les plus novatrices du Canada de façon à ce qu'elles puissent continuer à créer des emplois et à soutenir une croissance économique durable dans tout le pays », a déclaré Jérôme Nycz, vice-président exécutif de BDC Capital. « Grâce à l'engagement renouvelé de la VCCI, Kensington est maintenant très bien positionnée pour fournir des capitaux importants aux gestionnaires de fonds et aux entrepreneurs lorsqu'ils en ont le plus besoin, tout en faisant progresser la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de l'industrie canadienne du capital de risque ».

Kensington, l'une des principales sociétés canadiennes de placements alternatifs, focusant sur les marchés privés, affiche une croissance positive depuis 27 ans et un solide engagement en faveur des principes ESG au sein de la société et de ses portefeuilles.

Kensington recherche activement des possibilités de placements pour KVFIII dans de nouveaux fonds de capital-risque et dans des entreprises émergentes prometteuses. Le portefeuille de KVFIII allouera 75 % du capital investi dans des fonds, les 25 % restants étant destinés à des investissements directs dans des entreprises. Le fonds dans son ensemble se concentrera principalement sur le marché canadien.

À propos du Kensington Venture Fund III

Le Kensington Venture Fund III investira par l'entremise d'une stratégie hybride comprenant des placements directs dans des entreprises technologiques émergentes ainsi que des placements dans des fonds de capital-risque. Le fonds investit à tous les stades, depuis les premières phases d'amorçage et de série A jusqu'au stade ultérieur de croissance technologique. Cette approche permet à Kensington de disposer d'un portefeuille largement diversifié couvrant tous les sous-secteurs clés, notamment l'intelligence artificielle, l'automatisation industrielle et la robotique, la cybersécurité, les sciences du vivant et les soins de santé, les technologies de l'énergie et du développement durable, ainsi que les services technologiques comme le commerce électronique, la télémédecine et l'enseignement en ligne. Kensington investit principalement dans des fonds et des entreprises au Canada et aux États-Unis, en tant qu'investisseur principal ou en tant que membre d'un syndicat.

À propos de Kensington Capital Partners

Fondée en 1996, Kensington Capital Partners Limited est une société de placements alternatifs à haut rendement, détenue par ses employés, qui possède des bureaux à Toronto, Vancouver et Calgary. La mission de Kensington est de lancer de grandes entreprises et, ce faisant, de créer des solutions de placement très performantes pour ses investisseurs. Kensington gère des actifs à hauteur de 2,6 milliards de dollars, répartis dans plusieurs fonds actifs. www.kcpl.ca

