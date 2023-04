Tempête de verglas : Hydro-Québec fait le point sur les pannes d'électricité





MONTRÉAL, le 6 avril 2023 /CNW/ - Un cocktail météo composé de verglas, de grésil et de vent s'est abattu sur plusieurs régions du Québec mercredi, causant plus de 2 000 pannes touchant plus de 1 million de clients et clientes au plus fort de l'événement.

Le verglas qui s'est accumulé sur les arbres en a alourdi les branches ou a carrément brisé les troncs. Lorsqu'elle entre en contact avec notre réseau, la végétation cause des pannes.

Hydro-Québec surveillait cet événement météorologique depuis qu'il avait été annoncé et nos équipes étaient prêtes à intervenir, de sorte qu'elles ont été déployées sur le terrain dès le début. Aujourd'hui, ce sont plus de 1 110 travailleurs et travailleuses qui seront à pied d'oeuvre partout au Québec afin de rétablir le service le plus rapidement possible.

Actuellement, les principales régions touchées sont :

Montréal : environ 485 000 clients et clientes

Montérégie : environ 190 000 clients et clientes

Outaouais : environ 121 00 clients et clientes

Laurentides : environ 110 000 clients et clientes

Un réchauffement de la température est déjà amorcé et devrait se poursuivre, ce qui nous permet de croire que nos travaux de rétablissement progresseront de façon importante au cours des prochaines heures.

Pour suivre l'évolution de la situation, consultez le bilan par région d'Info-pannes . Notez toutefois que les délais de rétablissement indiqués sont approximatifs et qu'ils peuvent varier en raison du nombre de pannes et en fonction des dommages qui sont constatés sur les lieux. Nous incitons nos clients et clientes à prévoir des solutions de rechange en cas de dépassement des délais indiqués sur la carte.

Important message de sécurité

Pour des raisons de sécurité, il est primordial de ne pas s'approcher des fils électriques qui seraient tombés au sol ou d'objets qui seraient en contact avec notre réseau. Nous invitons les gens à appeler le 911 pour faire sécuriser les lieux.

Nous invitons aussi ceux et celles qui circulent dans les rues ou sur les routes à la plus grande prudence aux abords de nos zones de travaux.

Également, il ne faut absolument pas utiliser à l'intérieur des résidences des appareils d'éclairage ou de chauffage d'appoint à combustible, des génératrices ou des poêles portatifs conçus pour l'extérieur (barbecue). Le risque d'asphyxie et d'intoxication est important.

