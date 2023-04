Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Dépôt sectoriel : plusieurs mesures pour améliorer l'accès aux soins de santé





QUÉBEC, le 6 avril 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, ont placé l'amélioration de l'accès aux soins de santé, notamment en région, au coeur des offres sectorielles déposées aux syndicats des employés du domaine de la santé et des services sociaux aujourd'hui.

«?Nos offres sont sérieuses, car il y a urgence d'agir. Notre objectif demeure clair : améliorer les soins et services offerts à la population par le biais d'offres différenciées?», souligne la ministre Sonia LeBel. «?Concrètement, on veut notamment offrir des incitatifs financiers au personnel qui accepte de prêter main-forte dans les régions qui en ont le plus besoin afin d'assurer une disponibilité de la main-d'oeuvre?», explique-t-elle.

De plus, le gouvernement propose de reconnaître davantage le travail des techniciens et professionnels des secteurs névralgiques nécessitant des services en tout temps (ex. : Direction de la protection de la jeunesse, foyers de groupe, centres jeunesse, santé mentale, laboratoires, radiologie, etc.) en augmentant le taux de rémunération du temps supplémentaire effectué durant la fin de semaine, après la semaine normale de travail.

«?Depuis le dépôt du Plan santé il y a un an, en parallèle du travail de ma collègue Sonia LeBel, nous avons mis plusieurs initiatives en place afin de devenir un employeur de choix pour le personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Nous avons notamment présenté le projet de loi pour limiter le recours aux agences privées en santé. Plus récemment, le projet de loi déposé la semaine dernière visant à rendre le réseau plus efficace favorisera une gestion décentralisée et de proximité du réseau. Sa mise en oeuvre et les négociations en cours nécessitent la pleine collaboration des syndicats afin de rendre l'organisation du travail plus efficace. C'est un élément central et essentiel?», note Christian Dubé.

Les mesures détaillées contenues dans ces offres sont présentées lors de rencontres aux tables sectorielles de négociations en santé et services sociaux. Il importe de souligner que ces mesures s'ajoutent à celles contenues l'offre initiale, aux solutions novatrices sur les priorités gouvernementales ainsi qu'aux offres centrales , qui sont toutes maintenues dans leur intégralité. Il s'agit ici de mesures spécifiques pour le secteur de la santé et des services sociaux.

