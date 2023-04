Avis aux médias : visite sur place à Winnipeg, au Manitoba





WINNIPEG, MB, le 6 avril 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une visite sur place avec l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud.

Date : le jeudi 6 avril 2023



Heure : de 11 h à 11 h 30 (HAC)



Lieu : Gills Supermarket

22-2855, Pembina Highway

Winnipeg (Manitoba) R3T 2H5

Détail supplémentaire : Visite dans une épicerie ethnique locale de la circonscription du député Duguid pour mettre en valeur le remboursement pour le coût de l'épicerie annoncé dans le budget de 2023.

