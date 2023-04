Jour de la Terre Canada invite les entreprises et les communautés à célébrer la planète le 22 avril





Joignez-vous au mouvement en participant à diverses activités pour restaurer la planète.

MONTRÉAL, le 6 avril 2023 /CNW/ - Jour de la Terre Canada invite les communautés et les entreprises à se mobiliser durant le mois d'avril et à se préparer à célébrer la Terre, le 22 avril prochain. Nombreuses sont les personnes qui souhaitent faire leur part pour l'environnement sans savoir par où commencer. La mission de Jour de la Terre Canada est de les aider à agir en facilitant l'accès aux activités dans leur quartier grâce à un calendrier d'événements et à leur montrer des façons de réduire leur impact environnemental.

Pour attirer l'attention sur l'appel à l'action de cette année, Jour de la Terre Canada lance la campagne Repeignons un monde meilleur en collaboration avec l'agence créative Sid Lee. Récemment, de jeunes militant.e.s écologiques ont lancé de la soupe sur des toiles célèbres pour rappeler l'urgence climatique qui touche le monde entier. S'appuyant sur ce coup d'éclat, la campagne inusitée utilise des toiles connues comme porte-parole pour encourager toutes les générations à participer aux activités et à soutenir les organisations environnementales en se joignant à elles comme membre ou bénévole ou encore en faisant un don. Pour la version française de la campagne, c'est André Robitaille, Antoine Vézina et Véronique Claveau qui ont prêté bénévolement leur voix aux personnages des tableaux.

« Avec cette campagne, nous invitons toute la population à se remobiliser pour l'environnement. Nous voulons que les gens sachent que Jour de la Terre Canada est un facilitateur pour les communautés, entreprises et les personnes qui cherchent à participer aux différentes initiatives vertes. Nous agissons comme un pont avec les autres organisations au pays qui posent des gestes pour améliorer la planète », explique Valérie Mallamo, directrice générale de Jour de la Terre Canada. Nous encourageons tout le monde à participer aux événements de notre calendrier et à inscrire leur propre événement sur notre site Web. Lorsque les gens sont informés des différentes façons dont ils peuvent avoir un impact positif sur l'environnement, il leur est plus facile de mobiliser leur entourage pour améliorer leur quartier et au-delà de celui-ci. »

Pour voir la campagne Repeignons un monde meilleur et consulter le calendrier d'événements, visitez JourDeLaTerre.ca/MondeMeilleur. La campagne se décline également sur les plateformes de médias sociaux de Jour de la Terre Canada.

À propos de Jour de la Terre Canada

Jour de la Terre Canada est un organisme de bienfaisance qui accompagne les personnes, les municipalités et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. En plus d'organiser une campagne de sensibilisation à grande échelle le 22 avril, le Jour de la Terre Canada déploie des programmes environnementaux et des projets à impact positif avéré dans divers domaines comme la gestion des matières résiduelles, la lutte au gaspillage alimentaire ou encore la mobilité durable.

À propos de Sid Lee

Sid Lee est un collectif créatif multidisciplinaire qui cherche à faire une différence et à célébrer la culture avec ses idées audacieuses. Ses 700 virtuoses travaillent avec coeur comme une seule équipe à partir des bureaux de Montréal, Toronto, New York, Paris, Londres, Los Angeles et Seattle. Leur mission est de créer ce qui a un impact durable à travers l'expression et l'expérience de marque. Yard, Digital Kitchen, BIMM et Haigo font partie de cette communauté créative.

Mêlant habilement le design, la technologie, l'expérientiel, la publicité, les données et l'architecture, Sid Lee collabore avec une clientèle aux valeurs progressistes pour lui donner le pouvoir de surpasser la concurrence, de gagner la confiance des consommateurs et consommatrices ainsi que d'accroître son influence sur la culture.

Par ailleurs, Sid Lee est membre de kyu, un collectif d'agences de création de premier plan fondé par Hakuhodo DY Holdings. Elle a aussi imaginé C2 Montréal, une des plus grandes conférences d'affaires créatives au monde.

SOURCE Jour de la Terre Canada

Communiqué envoyé le 6 avril 2023 à 10:03 et diffusé par :