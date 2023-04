HAUSSE DES VENTES AU PREMIER TRIMESTRE POUR RICHELIEU





Quatre nouvelles acquisitions au Canada

Une nouvelle acquisition aux É.-U. suivant la fin du trimestre

Faits saillants du premier trimestre clos le 28 février 2023

Ventes de 403,0 M$, en hausse de 4,8 % dont une croissance interne de 1,8 % et 3,0 % provenant des acquisitions.

de 403,0 M$, en hausse de 4,8 % dont une croissance interne de 1,8 % et 3,0 % provenant des acquisitions. Augmentation de 0,7 % des ventes au Canada qui s'élèvent à 230,9 M $.

qui s'élèvent à $. Hausse de 4,7 % des ventes aux États-Unis ($US) qui passent à 127,7 M $US , soit 42,7 % des ventes totales.

($US) qui passent à , soit des ventes totales. BAIIA de 49,1 M$ - marge BAIIA de 12,2 %.

de 49,1 M$ - marge BAIIA de 12,2 %. Résultat net attribuable aux actionnaires de 22,4 M$ soit 0,40 $ par action dilué.

de 22,4 M$ soit 0,40 $ par action dilué. Situation financière saine et solide au 28 février 2023 et un rendement moyen de l'avoir des actionnaires de 21,0 % .

saine et solide au 28 février un rendement moyen de l'avoir des actionnaires de . Expansion : 4 acquisitions au Canada et 1 aux É.-U. après le trimestre.

: 4 acquisitions au et 1 aux É.-U. après le trimestre. Dividende trimestriel de 0,15 $ par action payable le 4 mai 2023 aux actionnaires inscrits au 20 avril 2023.

MONTRÉAL, le 6 avril 2023 /CNW/ - Richelieu (RCH: TSX) « Nous sommes satisfaits de nos résultats du premier trimestre et de nos cinq nouvelles acquisitions conclues pendant et après cette période ainsi que de nos nouveaux développements aux États-Unis. Nous avons réalisé des ventes de 403,0 M $, en hausse de 4,8 %. Pour fins de juste comparaison avec le premier trimestre de 2022, mentionnons que le contexte de marché résultant de la pandémie avait contribué à générer une croissance exceptionnelle de nos résultats, au premier trimestre de 2022, alors que le BAIIA s'était accru de 40,8 % et le résultat net de 43,4 %. Au premier trimestre de 2023, le BAIIA a été de 49,1 M $, en baisse de 8,6 % sur celui du premier trimestre de 2022 et la marge BAIIA est passée à 12,2 %, comparativement à 14,0 % en 2022. Le résultat net attribuable aux actionnaires s'est chiffré à 22,4 M $ ou 0,40 $ par action dilué. Nous avons terminé ce trimestre avec une situation financière des plus saines et solides. Au cours des prochaines périodes, tout en intégrant nos récentes acquisitions, nous sommes confiants de poursuivre activement notre stratégie de croissance axée sur les innovations, les acquisitions et le service multiaccès à valeur ajoutée », a mentionné M. Richard Lord, président et chef de la direction.

EXPANSION : QUATRE ACQUISITIONS AU CANADA, UNE NOUVELLE ACQUISITION AUX ÉTATS-UNIS ET OUVERTURE DE NOUVEAUX CENTRES AUX ÉTATS-UNIS

Richelieu a conclu quatre nouvelles acquisitions au Canada en janvier 2023, soit Quincaillerie Rabel, un distributeur de quincaillerie spécialisée à Terrebonne, Qc, Trans-World Distributing, un distributeur d'attaches industrielles à Dartmouth, N.É, et Unigrav et Usimm, deux entreprises qui offrent des produits sur mesure incluant un centre de numérisation 3D pour le marché architectural et industriel, situées à Drummondville et à Montréal. Après la fin du trimestre, la Société a acquis Maverick Hardware, un distributeur de quincaillerie spécialisée actif à Eugene en Oregon, renforçant notre présence dans ce marché où nous avons déjà un centre de distribution à Portland. Ces cinq transactions récentes ajoutent des ventes d'approximativement 22 M $ sur une base annuelle.

Les projets d'agrandissement et de modernisation que Richelieu avait entrepris à plusieurs de ses centres aux États-Unis progressent selon les échéanciers, soit à Atlanta, Nashville, Pompano, Seattle, ainsi qu'au tout nouveau centre de Chicago servant le marché des détaillants. Le centre situé à Fort Myers, où la Société a déménagé ses opérations, est maintenant opérationnel ainsi que ses deux nouveaux centres situés à Carlstadt, NJ et à Minneapolis, MN. Dans la région de Calgary, la Société consolidera deux de ses centres à la fin de l'année et y installera une salle de montre de premier plan tout en augmentant sa capacité de service dans l'Ouest canadien.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE CLOS LE 28 FÉVRIER 2023

Les ventes consolidées se sont élevées à 403,0 M$, comparativement à 384,5 M$ pour le premier trimestre de 2022, soit une hausse de 18,5 M$, ou 4,8 %. La croissance interne s'est élevée à 1,8 %. Les acquisitions réalisées au cours des 12 derniers mois ont contribué à la croissance des ventes à hauteur de 3,0 %. En devise comparable à celle du premier trimestre de 2022, la hausse des ventes consolidées aurait été de 2,2 % pour le trimestre clos le 28 février 2023.

Le tableau suivant offre un aperçu des ventes de Richelieu dans ses 2 principaux marchés :

(en millions de dollars) Trimestres clos le 28 février ? % 2023 2022 Totale Interne Acquisitions Consolidées 403,0 384,5 4,8 1,8 3,0 Fabricants 344,0 326,3 5,4 2,0 3,4 Détaillants 59,0 58,2 1,4 1,2 0,2 Canada 230,9 229,4 0,7 (0,7) 1,4 Fabricants 185,5 185,5 -- (1,8) 1,8 Détaillants 45,4 43,9 3,4 3,4 -- États-Unis 172,1 155,1 11,0



En $US 127,7 122,0 4,7 (0,2) 4,9 Fabricants 117,6 110,7 6,2 0,7 5,5 Détaillants 10,1 11,3 (10,6) (11,0) 0,4



Le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) a atteint 49,1 M$, en baisse de 4,6 M$ ou 8,6 %, sur celui du trimestre correspondant de 2022, dû principalement aux dépenses d'opérations se rapprochant des niveaux pré-pandémique, ainsi qu'aux coûts relatifs à de l'entreposage externe, en raison d'inventaires temporairement excédentaires. La marge brute est demeurée stable. Par conséquent, la marge BAIIA s'est établie à 12,2 %, comparativement à 14,0 % pour le trimestre correspondant de 2022.

Le résultat net a atteint 22,6 M$, en baisse de 25,4 % par rapport à l'exercice précédent résultant principalement de l'augmentation de l'amortissement des droits d'utilisation en lien avec les acquisitions d'entreprises et les projets d'expansion, principalement aux États-Unis, ainsi qu'aux intérêts sur la marge de crédit. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 22,4 M$, en baisse de 25,6 % par rapport au premier trimestre de 2022. Le résultat net par action s'est établi à 0,40 $ de base et dilué, comparativement à 0,54 $ de base et 0,53 $ dilué pour le premier trimestre de 2022, en baisse de 25,9 % et de 24,5 % respectivement.

Les flux de trésorerie ajustés liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement) se sont établis à 38,3 M$ ou 0,68 $ par action dilué comparativement à 42,6M$ ou 0,75 $ par action dilué pour le premier trimestre de 2022. Cette baisse de 9,3 % reflète principalement la diminution du résultat net. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a requis des liquidités de 21,8 M$, reflétant principalement la diminution des créditeurs, des impôts à payer et autres éléments alors que les débiteurs ont représenté un apport de fonds de 8,4 M$. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds de 16,5 M$, alors qu'elles avaient requis des liquidités de 37,5 M$ au premier trimestre de 2022.

Situation financière

Les actifs totaux se sont établis à 1,35 G$ au 28 février 2023, comparativement à 1,28 G$ au 30 novembre 2022, soit une hausse de 4,9 %. Les actifs courants se sont accrus de 1,8 % ou 16,4 M$ par rapport au 30 novembre 2022. Les actifs non courants ont augmenté de 12,6 % principalement dû à l'ajout d'actifs aux droits d'utilisation en lien avec les acquisitions d'entreprises et les projets d'expansion.

Capital-actions

Au 28 février 2023, le capital-actions de la Société était constitué de 55 813 115 actions ordinaires [55 784 790 actions au 30 novembre 2022]. Pour la période de trois mois close le 28 février 2023, le nombre moyen pondéré d'actions en circulation diluées était de 56 147 410 [56 574 430 en 2022].

DIVIDENDES

Le 6 avril 2023, le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,15 $ par action, payable le 4 mai 2023 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 20 avril 2023. Le dividende déclaré est désigné comme un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

PROFIL AU 28 FÉVRIER 2023

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu'importateur, fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bains, de rangements et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, de portes et fenêtres, des ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des détaillants en quincaillerie incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son offre regroupe plus de 130 000 articles différents, s'adressant à une clientèle de plus de 110 000 clients actifs, qui sont desservis par 112 centres en Amérique du Nord, dont 50 centres de distribution au Canada, 59 aux États-Unis et trois centres de fabrication au Canada, soit Les Industries Cedan inc., Menuiserie des Pins Ltée et USIMM/UNIGRAV, qui complètent cette offre en fabriquant respectivement des gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives et des composantes pour l'industrie des portes et fenêtres, ainsi que des produits sur mesure incluant un centre de numérisation 3D.

Note aux lecteurs - Richelieu utilise le résultat avant impôts sur le résultat, intérêts et amortissement («BAIIA») car cette mesure permet à la direction d'évaluer le rendement opérationnel de la Société. Le BAIIA est un indicateur financier de la capacité d'une société d'assumer ses dettes. Cependant, il ne devrait pas être considéré comme un critère remplaçant les produits d'exploitation, le résultat net, les flux de trésorerie ou autre paramètre de mesure de liquidité. Étant donné que le BAIIA n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, il pourrait ne pas être comparable aux BAIIA d'autres sociétés. Richelieu utilise également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles, lesquels sont établis à partir du résultat net auquel s'ajoutent les charges d'amortissement, la charge (ou recouvrement) d'impôts différés, la charge relative à la rémunération à base d'actions et les frais financiers. Ces mesures additionnelles ne tiennent pas compte de la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement afin d'exclure les effets de saisonnalité et sont utilisées par la direction dans ses évaluations des liquidités générées par ses activités opérationnelles à long terme. Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités opérationnelles pourraient ne pas être comparables à ceux présentés par d'autres sociétés. Certains énoncés contenus au présent rapport (généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que «peut», «ferait», «devrait», «s'attend», «projette», «prévoit», «estime» ou autres variantes comparables) constituent des énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif est sujet, de par sa nature, aux facteurs de risques mentionnés aux rapports annuels et trimestriels de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables en vertu de l'information disponible au moment de leurs formulations, celles-ci pourraient s'avérer inexactes et différer de façon importante. Richelieu n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables. Les états financiers consolidés intermédiaires non audités et les notes y afférentes et le rapport de gestion intermédiaire du premier trimestre de 2023 seront disponibles sous peu sur le site Web du Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de la Société. sur www.richelieu.com.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 6 AVRIL 2023 à 15 H 00 (heure avancée de l'est)

Les analystes financiers et les investisseurs intéressés à participer à la conférence téléphonique sur les résultats de la Société qui aura lieu le 6 avril 2023 à 15 h 00, pourront composer le 1-888-390-0620 quelques minutes avant le début de l'appel. Les personnes qui ne peuvent pas participer pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible à compter du 6 avril 2023 à 17 h 45, jusqu'à minuit le 13 avril 2023, en composant le 1-888-259-6562, code d'accès : 125444 #. Les journalistes sont invités en tant qu'auditeurs.

Photos disponibles sur le site www.richelieu.com

