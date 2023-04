/R E P R I S E -- Le gouvernement du Canada souligne ses investissements budgétaires dans les soins de santé publique et les travailleurs de la santé/





GATINEAU, QC, le 5 avril 2023 /CNW/ - La ministre des Aînés, l'honorable Kamal Khera, et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, l'honorable Carolyn Bennett, seront à Toronto pour présenter les investissements budgétaires visant à renforcer les soins de santé publique et le soutien aux travailleurs de la santé partout au Canada.

La ministre Khera et la ministre Bennett seront accompagnées de la députée de Davenport, Julie Dzerowicz, du ministre associé délégué au dossier de la Santé mentale et de la Lutte contre les dépendances de l'Ontario, l'honorable Michael A. Tibollo et du ministre des Services aux aînés et de l'Accessibilité de l'Ontario, l'honorable Raymond Cho.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 6 avril 2023 Heure : 13 h (HAE) Endroit : Centre de santé communautaire et de quartier de Davenport-Perth 1900, route Davenport Toronto (Ontario)



Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 11 h 30 (HAE) le jeudi 6 avril 2023. Veuillez préciser si vous assisterez à l'événement en personne ou virtuellement. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

