Déclaration du premier ministre à l'occasion du cinquième anniversaire du tragique accident d'autobus des Broncos de Humboldt





OTTAWA, ON, le 6 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le cinquième anniversaire du tragique accident d'autobus des Broncos de Humboldt en Saskatchewan :

« Nous marquons aujourd'hui le cinquième anniversaire d'un tragique accident qui a bouleversé les Canadiens d'un océan à l'autre. Le 6 avril 2018, un autobus transportant les Broncos de Humboldt, une équipe de hockey junior, est entré en collision avec un camion de transport. Sous l'impact, 16 membres et employés de l'équipe ont été tués et 13 autres ont été blessés.

« Face à l'immense tragédie, en tant que Canadiens, nous nous sommes serré les coudes, comme nous le faisons toujours. À la mémoire des vies perdues et en l'honneur des victimes, nous avons observé des moments de silence dans tous les arénas du pays et arboré les couleurs du chandail de Humboldt, à savoir le blanc, le jaune et le vert. De plus, afin de soutenir les familles des victimes, les survivants et leur communauté dans l'épreuve qu'ils traversaient, nous avons recueilli de l'argent dans ce qui s'est avéré l'une des plus fructueuses collectes de fonds en ligne de l'histoire. Dans les semaines qui ont suivi la tragédie, environ 150?000 personnes à travers le pays ont joint les rangs des donneurs d'organes sous l'inspiration de Logan Boulet, un joueur des Broncos de Humboldt qui a contribué à sauver six personnes grâce à son don d'organes.

« La communauté de Humboldt incarne ce que signifie vraiment le fait d'être Canadien. Dans les années qui ont suivi la tragédie, elle a démontré une force et une résilience formidables en créant des programmes de bourses et de commandites pour les prochaines générations, et en veillant à ce que les personnes touchées aient accès à des services de consultation et à des groupes de soutien. Aujourd'hui, nous nous souvenons des vies perdues, mais nous envisageons également l'avenir avec espoir et optimisme pour les survivants, qui s'expriment maintenant sur la façon de gérer les traumatismes, de rendre nos communautés plus accessibles et d'adopter des modes de vie sains.

« Pour eux, nous devons faire en sorte qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais. Voilà pourquoi nous avons réagi en travaillant avec les provinces et les territoires en vue d'établir une norme nationale sur la formation des conducteurs de camions débutants, ainsi qu'en améliorant les dispositifs de sécurité dans les autobus et d'autres véhicules. Par exemple, les autocars et les camions commerciaux lourds doivent être dotés de dispositifs d'enregistrement électroniques pour réduire les risques de collisions causées par la fatigue, et les ceintures de sécurité sont maintenant obligatoires dans tous les nouveaux autocars.

« En ce jour, nous nous souvenons des vies qui ont pris fin trop tôt en raison de cette tragédie. Nous rendons hommage aux survivants et restons aux côtés des familles et de la communauté de Humboldt, en Saskatchewan. Leur force, leur détermination et leur compassion continuent de nous inspirer. Ils sont à jamais la force de Humboldt. »

