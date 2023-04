BMO lance une fonction numérique d'ouverture de compte avant l'arrivée des nouveaux arrivants au Canada, une première dans le secteur





Le programme de services bancaires numériques, une première dans le secteur, permet le traitement instantané des demandes de comptes admissibles avant l'arrivée.

Le programme Nouveau commencement MD élargi est maintenant offert aux résidents de 13 pays, dont la Chine, la Colombie, l'Inde, le Pakistan , les Philippines et le Vietnam .

Avant leur arrivée au Canada , les nouveaux arrivants admissibles peuvent ouvrir un compte bancaire et un CPG pour étudiants étrangers de BMO.

MONTRÉAL, le 6 avril 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui qu'il améliorait et élargissait Nouveau commencementMD, son programme en ligne d'ouverture de compte avant l'arrivée, afin d'aider les nouveaux arrivants au Canada à améliorer leurs finances et à s'adapter facilement à leur nouvelle vie.

La nouvelle fonction d'ouverture de compte avant l'arrivée de BMO, améliorée et à la fine pointe du secteur bancaire, offre aux Néo-Canadiens une expérience en ligne transparente. À compter d'aujourd'hui, le processus d'ouverture de compte avant l'arrivée Nouveau commencementMD sera principalement automatisé, ce qui permettra aux demandeurs en ligne dans les territoires admissibles de faire traiter instantanément leur demande d'ouverture de compte bancaire avant l'arrivée.

En plus des améliorations apportées au programme, BMO permet maintenant aux demandeurs de 13 pays d'ouvrir un compte bancaire et un CPG pour étudiants étrangers, s'ils sont admissibles, avant leur arrivée au Canada, ce qui facilite et accélère leur transition financière. Le programme est maintenant offert aux résidents de plusieurs pays admissibles au processus accéléré de demande de visa d'étudiant du gouvernement du Canada dans le cadre du Volet direct pour les études, notamment : Antigua-et-Barbuda, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, l'Inde, le Maroc, le Pakistan, le Pérou, les Philippines, le Sénégal, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago et le Vietnam.

« Grâce aux améliorations de pointe apportées à la fonction d'ouverture de compte avant l'arrivée du programme Nouveau commencement avec BMO, un plus grand nombre de nouveaux arrivants au Canada pourront désormais ouvrir un compte BMO de façon transparente et prendre une longueur d'avance dans l'établissement de leurs finances, a déclaré Sumit Sarkar, chef, Accroissement de la clientèle, BMO. En offrant une expérience en ligne transparente, BMO soutient les Néo-Canadiens en leur fournissant des outils accessibles qui les prépareront à la réussite financière et leur permettront de se concentrer sur les progrès à faire pour bâtir leur nouvelle vie. »

« Conscients de l'importance des services bancaires au-delà des frontières, nous cherchons continuellement des moyens de rencontrer les clients là où ils se trouvent et d'offrir des expériences numériques de premier ordre, a ajouté Gregory Brown, chef, Gestion des produits numériques, Ventes et marketing, Amérique du Nord, BMO. En innovant dans l'expérience des services bancaires numériques dès le départ, un plus grand nombre de nouveaux arrivants auront accès aux outils de pointe du secteur qui les aideront à faire la transition et à s'établir facilement au Canada. »

Lorsqu'un compte bancaire a été ouvert en ligne avec succès avant l'arrivée, les clients sont autorisés à effectuer un virement bancaire à partir de leur pays d'origine. Une fois que le client a déménagé au Canada, il peut se rendre dans une succursale de BMO pour activer son compte.

BMO aide les nouveaux arrivants au Canada à améliorer leurs finances

Programme Nouveau commencement avec BMO : Le programme Nouveau commencement avec BMO propose aux clients une gamme de produits bancaires personnalisés et sans frais, de premier ordre, comprenant des comptes de chèques et des comptes d'épargne, des options hypothécaires personnalisées, du crédit sans antécédents de crédit, des placements et des virements de fonds dans le monde entier, afin d'établir leur situation financière.





FinancesFutées BMO : Pour les aider dans leur transition, FinancesFutées BMO est un programme gratuit d'éducation financière en ligne qui offre aux nouveaux arrivants une expérience d'apprentissage personnalisée, à la demande et interactive. Cette plateforme de littératie financière vise à renseigner les nouveaux arrivants sur le système bancaire canadien et à les aider à acquérir de bonnes habitudes financières alors qu'ils commencent une nouvelle vie. Elle propose du contenu présenté de façon concise, notamment des vidéos et des outils, afin d'aider les nouveaux arrivants à mieux comprendre certains sujets financiers complexes, comme l'établissement d'un budget, la gestion du crédit, l'achat d'une propriété et l'investissement dans l'avenir.





Programme de talents destinés aux nouveaux arrivants de BMO : En 2022, dans le contexte d'une série de crises mondiales qui ont poussé un nombre record de personnes à se réinstaller en Amérique du Nord, BMO a également mis en place son Programme de talents destinés aux nouveaux arrivants, un programme de recrutement destiné aux personnes déplacées, aux immigrants et aux réfugiés visant à leur offrir du soutien et à créer des possibilités d'emploi pour les nouveaux arrivants au Canada et aux États-Unis. Ce programme comprend des pages de recrutement personnalisées qui permettent aux demandeurs d'emploi de se présenter facilement à BMO et d'explorer les possibilités d'emploi au Canada et aux États-Unis.





En 2022, dans le contexte d'une série de crises mondiales qui ont poussé un nombre record de personnes à se réinstaller en Amérique du Nord, BMO a également mis en place son Programme de talents destinés aux nouveaux arrivants, un programme de recrutement destiné aux personnes déplacées, aux immigrants et aux réfugiés visant à leur offrir du soutien et à créer des possibilités d'emploi pour les nouveaux arrivants au et aux États-Unis. Ce programme comprend des pages de recrutement personnalisées qui permettent aux demandeurs d'emploi de se présenter facilement à BMO et d'explorer les possibilités d'emploi au et aux États-Unis. BMO et Immigration.ca : En février 2023, la Banque a annoncé qu'elle avait établi une relation stratégique avec Immigration.ca, une source de premier plan de ressources multidisciplinaires en matière d'immigration au Canada , afin d'aider les clients nouveaux arrivants à faire une transition en douceur dans leur nouvelle vie. BMO et Immigration.ca collaborent pour produire d'importantes ressources et du matériel de littératie financière afin d'aider les nouveaux arrivants à s'installer au Canada .

Pour savoir comment BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, consultez www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers/.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

