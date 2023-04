Sunrise Mass avec la chorale du Conservatoire de musique de Rimouski et le Choeur Vocalia





RIMOUSKI, QC, le 6 avril 2023 /CNW/ - Soixante choristes uniront leur voix pour le concert Sunrise Mass présenté à Rimouski et à Matane, les 15 et 23 avril prochains. Au programme de ce concert qui rassemblera la Chorale du Conservatoire de musique de Rimouski (CMR) et le Choeur Vocalia, des oeuvres de Brahms, Jenkins, Stroope et Gjeilo.

L'oeuvre phare de ce concert sera la Sunrise mass d'Ola Gjeilo. Cette messe symphonique, composée en 2007, fera voyager les spectateurs dans un monde céleste. Pour l'occasion, des images préparées par madame Julie Campeau accompagneront la musique touchante du compositeur contemporain norvégien et entraîneront les mélomanes dans son univers grandiose et fantastique. Un moment unique que ce grand ensemble vocal souhaite partager avec le public.

L'ensemble, sous la direction de madame Josée Fortin, sera accompagné d'un quatuor à cordes formé d'élèves du CMR : Aurélie Quimper-Bouchard et Éloïse Gosselin au violon, Jean-Félix Ouellet à l'alto et Émile Quimper-Bouchard au violoncelle. Monsieur Jérémie Pelletier accompagnera au piano et à l'orgue, puis la voix du jeune baryton Félix Dionne, élève de madame Éthel Guéret, se fera également entendre avec plaisir dans quelques airs de Schubert.

Le premier concert se déroulera à la Cathédrale Saint-Germain de Rimouski, le 15 avril, à 14 h 30. Les choristes se dirigeront ensuite vers Matane pour une deuxième représentation à l'Église Saint-Rédempteur, le 23 avril, également à 14 h 30. Les billets, au coût de 25 $ pour les adultes et 5 $ pour les étudiant.e.s, sont en vente auprès des choristes, au Conservatoire de musique de Rimouski ou via la billetterie en ligne et seront aussi disponibles à la porte le jour du concert. Tous les détails sont également sur le site Web du Conservatoire.

À propos du Conservatoire de musique de Rimouski

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

