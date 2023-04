Digi International renforce la famille de serveurs d'appareils Digi Connect EZ avec le lancement d'options de port 8/16/32





Digi International, (NASDAQ : DGII, www.digi.com), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de connectivité de l'Internet des objets (IoT), a annoncé aujourd'hui le lancement de Digi Connect® EZ 8/16/32. Cette solution est la dernière-née de la gamme de serveurs d'appareils de nouvelle génération de Digi offrant une connectivité sécurisée et évolutive pour les applications d'automatisation d'affaires, commerciales et industrielles.

L'expansion du produit souligne l'engagement de Digi à soutenir les industries critiques couvrant les services publics, l'énergie, l'aérospatiale, le gouvernement, le commerce, la logistique et l'automatisation des usines avec des solutions de connectivité série intelligentes de bout en bout. Associant un matériel de pointe au système d'exploitation robuste Digi Accelerated Linux (DAL), la gamme Digi Connect EZ 8/16/32 offre un ensemble de fonctionnalités avancées. Celles-ci incluent la prise en charge cellulaire et les capacités de gestion centrale inégalées de Digi Remote Manager® (Digi RM). Cette plateforme offre une visibilité approfondie à 360 degrés pour configurer, déployer et gérer les actifs distants en toute sécurité.

Digi Connect EZ 8/16/32 comprend également un abonnement d'un an au programme LifeCycle Assurance de Digi, offrant aux clients un accès à l'édition Digi Remote Manager Premier et à une assistance technique experte 24h/24 et 7j/7.

« Nous sommes ravis d'élargir la famille Digi Connect EZ en fournissant des solutions et des appareils améliorés permettant à nos clients de faire évoluer leurs opérations de manière pratique et sécurisée aujourd'hui, tout en relevant de manière préventive les défis de l'IoT de demain », déclare Brian Kirkendall, directeur général et vice-président de la gestion des infrastructures chez Digi. « L'intégration et la disponibilité de nos fonctionnalités produit plus larges telles que le support cellulaire, la gestion centralisée avec Digi RM et l'assistance d'experts 24h/24 soulignent l'engagement continu de Digi à soutenir les clients tout au long du cycle de vie du produit. »

Activée par matériel et définie par logiciel, la famille de produits Connect EZ offre une solution évolutive qui prend en charge plusieurs interfaces série à la fois dans les environnements industriels et non industriels. Digi Connect EZ empêche la perte de données, fournissant une technologie de communication de pointe pour répondre aux besoins des clients de communication série de machine à machine partout dans le monde. De plus, la famille Connect EZ offre une plateforme matérielle mise à jour qui garantit longévité, capacité de gestion et flexibilité de déploiement. Pour gérer à grande échelle les équipements critiques connectés en série, la famille Connect EZ emploie les attributs clés suivants :

Évolutivité ? Déploiement par un simple clic à l'aide de Digi Navigator, avec une configuration rapide permettant une intégration facile pour un large éventail de cas d'utilisation. Digi Connect EZ est vraiment facile à déployer et à gérer à grande échelle tout au long du cycle de vie du produit avec des capacités robustes de sécurité, de gestion et de santé des appareils.

Fiabilité ? Construit sur l'architecture de conception Digi TrustFence® et le système d'exploitation DAL, Digi Connect EZ est conçu pour être déployé dans des environnements industriels afin d'offrir une plateforme sécurisée, stable et résiliente pour la connectivité stratégique, y compris LTE et Wi-Fi.

Capacité ? Prend en charge une large gamme de protocoles standard de l'industrie et spécifiques à l'appareil en utilisant le tunneling série et les connexions TCP/UDP ou le redirecteur de port COM RealPort® breveté de Digi pour l'accès au port COM natif à distance. De plus, l'environnement Python intégré permet le développement et la personnalisation d'applications au niveau de l'appareil, y compris la programmabilité basée sur les événements, la conversion des données et le contrôle total des connexions de l'appareil.

« Peu importe l'industrie, quel que soit le défi ? de l'automatisation industrielle à la fabrication à grande échelle en passant par la communication sécurisée de données critiques ? nous couvrons nos clients », poursuit Brian Kirkendall. « Avec l'extension Connect EZ 8/16/32, nous fournissons la solution de connectivité de bout en bout évolutive et sécurisée dont non seulement nos clients ont besoin, mais aussi qu'ils méritent. »

Disponibilité

Les appareils Digi Connect EZ® 8/16/32 sont disponibles à l'achat dès maintenant.

Découvrez les différentes solutions ici :

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité de l'IoT. Nous aidons nos clients à créer des produits connectés de nouvelle génération et à déployer et gérer des infrastructures de communication critiques dans des environnements exigeants avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondé en 1985, nous avons et continuons d'aider nos clients à connecter plus de 100 millions d'objets. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Digi sur www.digi.com.

