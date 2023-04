À la fin de l'Année Lévesque et la veille de la journée nationale des peuples autochtones : LES RELATIONS DE RENÉ LÉVESQUE AVEC LES PREMIÈRES NATIONS SOUS LA LOUPE LORS D'UNE TABLE RONDE À QUÉBEC





MONTRÉAL, le 6 avril 2023 /CNW/ - La Fondation René-Lévesque convie la population à assister à un échange qui s'annonce fascinant au sujet de René Lévesque en tant que père des « relations de Nation à Nation », à quelques heures de la Journée nationale des peuples autochtones et alors que s'achèvera l'Année Lévesque lancée en juin l'an passé.

À cette occasion, l'ancien secrétaire générale du conseil exécutif, Louis Bernard, l'anthropologue et vice-président de la Société Recherches autochtones au Québec, Pierre Trudel, et l'ancien chef régional de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, Konrad Sioui, parleront de l'approche de celui qui a dirigé le Québec de 1976 à 1985, de son legs, notamment en ce qui a trait aux principes qui constituent le fondement de la politique autochtone québécoise et à la reconnaissance des nations autochtones de mars 1985.

La discussion sera animée par le président de SEIZE03, Éric Cardinal, et sera précédée d'une intervention de la présidente de Femmes Autochtones du Québec, Marjolaine Étienne.

L'activité sera présentée gratuitement mais nécessite une réservation que l'on peut faire ici: https://bit.ly/3ZDd2p2. Elle aura lieu le mardi 20 juin, de 17 h à 18 h 30, à l'auditorium Roland-Arpin du Musée de la Civilisation, à Québec. Dans une autre salle du Musée se déroule justement, jusqu'en septembre, l'exposition René et Lévesque. L'accès à cette salle sera libre de 18 h 30 à 19 h 30.

L'Année Lévesque est une initiative de la Fondation René-Lévesque présentée par Québecor, en collaboration avec Hydro-Québec et avec la participation financière du gouvernement du Québec. D'autres précieux partenaires rendent possible l'Année Lévesque dont : la Société de Développement Angus, Tact, National, Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ et Cision. La contribution du Musée de la Civilisation du Québec et de SEIZE03 mérite aussi d'être soulignée en ce qui concerne la table ronde.

En mettant en valeur René Lévesque et son héritage, la Fondation René-Lévesque soutient la recherche, la diffusion et la publication et octroie annuellement des bourses aux étudiants. Elle est reconnue comme organisme de bienfaisance par l'Agence de revenu du Canada.

