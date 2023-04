/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Urgences-santé - Rassemblement aux couleurs de Pâques à l'hôtel de ville de Laval/





MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le jeudi 6 avril, les répondantes et répondants médicaux d'urgence (RMU) et le personnel administratif d'Urgences-santé, en grève, interpelleront la mairie de Laval en lui offrant des cocos de Pâques et lui demandant de faire des représentations politiques pour encourager le gouvernement du Québec à reconnaître la valeur et l'importance des employé-es d'Urgence-santé. Des représentantes et représentants du syndicat participeront à l'événement et seront disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire

Qui : les RMU et employé-es de bureau d'Urgences-santé en grève Quoi : Rassemblement afin de solliciter l'appui de la mairie de Laval dans le conflit de travail Quand : le 6 avril, dès 10 h Où : Devant l'hôtel de ville de Laval, 3131, boulevard Saint-Martin Ouest

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 6 avril 2023 à 06:00 et diffusé par :