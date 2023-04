/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'UMQ commentera le projet de loi 14 sur la sécurité publique/





MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le président de la Commission de la sécurité publique de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Shawinigan, monsieur Michel Angers, participera, le 6 avril prochain, aux auditions publiques de la Commission des institutions de l'Assemblée nationale du Québec dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi n° 14, Loi modifiant diverses dispositions relatives à la sécurité publique et édictant la Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues.

Monsieur Angers sera disponible pour accorder des entrevues après sa présentation.

Quoi : Participation de l'UMQ à la commission parlementaire sur le projet de loi 14 sur la sécurité publique

Date : Jeudi 6 avril 2023

Heure : 14 h - 14 h 45

Lieu : En ligne par visioconférence (présentation webdiffusée sur le site Internet de l'Assemblée nationale du Québec)

