Le CDF souligne l'importance d'investir dans la culture lors du sommet mondial Priority du FII à Miami

MIAMI, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le Fonds de développement culturel (CDF) saoudien a conclu avec succès sa participation au sommet mondial Priority du FII à Miami, en Floride. Le CDF participait au sommet en tant que partenaire stratégique du Future Investment Initiative Institute, qui organisait le sommet dans le cadre d'une série d'événements mondiaux visant à encourager un dialogue ouvert pour découvrir les principales priorités dans le coeur et l'esprit de toutes sortes d'individus.

Au cours du sommet, le CDF a mis en avant son rôle de facilitateur dans le secteur culturel de l'Arabie saoudite, soulignant l'importance d'investir dans les activités et les projets culturels. Le fonds a également insisté sur l'importance de l'intégration entre les investisseurs et le gouvernement pour dynamiser la scène culturelle saoudienne, ainsi que sur l'importance de réaliser des investissements durables et efficaces pour stimuler la croissance économique et améliorer la qualité de vie dans le Royaume.

Lors d'une discussion informelle intitulée Inspirer les visionnaires par l'investissement, Najla Al-Nomair, directrice de la stratégie et du développement commercial au CDF, a déclaré que les avantages concurrentiels de l'Arabie saoudite en termes de diversité culturelle et de capital humain créatif et jeune, ainsi que le soutien du gouvernement au secteur, faisaient du Royaume un lieu d'opportunité d'investissement culturel et de divertissement attrayant, augmentant ainsi l'offre culturelle et de divertissement conformément aux objectifs de la Vision 2030.

Au cours de la discussion, Najla Al-Nomair a expliqué comment le nouveau Programme de financement du secteur cinématographique, l'une des dernières offres du CDF, aidera à relancer le secteur cinématographique saoudien et à créer un pôle régional du cinéma dans le royaume, qui, à terme, contribuera au développement socioéconomique et culturel. Elle a également mis en avant le rôle du CDF qui favorise la créativité et le développement culturel par le biais de partenariats avec d'autres entités pour promouvoir la contribution des secteurs privé et sans but lucratif, et soutenir la création d'un écosystème culturel créatif en croissance.

Le partenariat stratégique du CDF avec l'Institut FII, lancé l'année dernière, a permis la participation à une série d'événements mondiaux visant à construire une plateforme mondiale pour discuter de l'importance d'investir dans l'humanité.

