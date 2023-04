Le premier système de stockage d'énergie solaire pour balcons de Zendure est maintenant disponible en Europe





BERLIN, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- Zendure ? est l'une des startups de technologies énergétiques qui connaît la croissance la plus rapide dans le domaine des solutions d'énergie renouvelable, a annoncé la prévente de son premier système de stockage d'énergie solaire à brancher pour balcons, SolarFlow. La prévente commence le 6 avril : les passionnés d'énergie pourront se procurer le SolarFlow et une batterie (960 Wh chacune) à partir de 1 399 euros.

Durable et rentable

SolarFlow est une solution durable et rentable pour la modernisation du stockage de l'énergie solaire sur les balcons. Elle stocke l'énergie excédentaire pendant la journée pour une utilisation pendant la nuit afin de réduire l'empreinte carbone. Elle offre également une flexibilité dans la personnalisation des configurations de stockage de l'énergie solaire, disponible sous forme d'ensemble complet ou de composants individuels.

SolarFlow comprend un concentrateur photovoltaïque qui se connecte à des panneaux solaires de 800 W et un système intelligent de gestion des batteries LFP. Une seule batterie a une capacité de 960 W, mais peut fournir jusqu'à 3 849 Wh si elle est connectée à quatre autres batteries tout au plus. C'est assez d'énergie pour les couples et les familles. L'utilisation de deux batteries SolarFlow permet à une famille de quatre personnes, qui consomme en moyenne 9,5 KWh par jour, d'économiser en moyenne 32 % de sa facture électrique annuelle, tandis qu'un panneau solaire de 800 W génère en moyenne 3 KWh par jour.

Aperçu des principales caractéristiques de SolarFlow :

Installation simple grâce au concept à brancher

Compatible avec les panneaux solaires de balcon disponibles sur le marché

Jusqu'à quatre batteries d'une capacité de stockage de 960 Wh

Concentrateur photovoltaïque d'une puissance de 800 W

Connexion au panneau solaire et au micro-onduleur par connecteur MC4

Rendement énergétique maximal grâce au double suivi du point de puissance maximale (800 W en entrée et 1 200 W en sortie)

Contrôle intelligent de l'énergie au moyen d'une application

Pour obtenir plus d'informations sur SolarFlow, y compris les prix et la disponibilité, veuillez visiter la page Web officielle de Zendure .

À propos de Zendure

Zendure est l'une des startups Energy Tech qui connaît la croissance la plus rapide basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis et dans la région de la Grande Baie en Chine, ainsi qu'au Japon. L'objectif de Zendure est d'aider à rendre l'énergie disponible et accessible à tout moment et partout où vous en avez le plus besoin. Sa mission est de démocratiser les dernières technologies de batterie pour fournir une électricité propre et abordable grâce à des appareils et des services adaptés à la vie en réseau et hors réseau. Il s'agit d'alimenter les modes de vie en réseau et hors réseau de manière propre et abordable. Depuis 2013, les solutions de stockage d'énergie domestique IoT de Zendure contribuent à améliorer la vie des gens dans le monde entier, à la maison, au travail et dans les loisirs.

