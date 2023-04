Franchise Directe publie son Top 100 des franchises 2023





LA GARENNE-COLOMBES, France, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- Pour la 5è année consécutive, Franchise Directe publie son Top 100 des franchises en France. Cet instantané des acteurs de la franchise est un classement des enseignes implantées dans l'hexagone, toutes origines géographiques confondues, ce qui explique la présence de grandes marques américaines par exemple.

Rappelons que le classement de ces 100 enseignes est proposé sans intention de soutenir ou de promouvoir quelque réseau de franchise que ce soit, sur un marché français qui comptabilise près de 2 000 réseaux en 2022.1

Le modèle économique de la franchise, véritablement porteur dans l'économie et le commerce français ? en témoignent la progression des chiffres d'affaires globaux, l'augmentation du nombre d'emplois directs et indirects et celle du nombre de points de vente franchisés ? est particulièrement performant dans le secteur de la franchise alimentaire : elles sont 6 à truster les 10 premières places. L'immobilier affiche une vigueur certaine avec 3 places dans les 10 premières. Et l'esthétique est toujours présent avec le réseau français Yves Rocher, dans le Top 5 depuis 2020.

En tête

Vival (Groupe Casino) ERA Immobilier Spar (Groupe Casino) Yves Rocher Orpi

Carrefour et McDonald's, qui se disputaient la 1ère et la 2è place depuis 2019, sont respectivement au 6è et 7è rang.

Les nouveaux entrants par secteur d'activité

Automobile : Euromaster (16è), France Pare-Brise (45è),

(45è), Beauté et santé : Adopt (23è), Grand Optical (46è), Optical Center (89è)

Services à la personne : AXEO Services (65è)

Équipement de la maison : SoCoo'c (72è)

Alimentaire : Palais des Thés (84è)

Hôtellerie : Kyriad (98è).

Les tendances à retenir

3 des 5 premières enseignes sont françaises et 1/5 des franchises classées sont étrangères.

La diversité des secteurs d'activités se confirme avec 12 catégories différentes dans les 20 premières enseignes du classement.

L'équipement et l'entretien de l'habitat et du jardin sont toujours une valeur sûre (16 enseignes/100)

Les franchises automobiles montrent un dynamisme notable (16 enseignes/100)

Pour établir les résultats de son enquête, Franchise Directe s'appuie sur une série de critères (cf Méthodologie du Top 100) dont elle a fait évoluer la pondération, en particulier les données financières des réseaux : droits d'entrée, apport personnel, investissement total, royalties/redevance. Cela explique notamment pourquoi certaines enseignes présentes les années précédentes sortent du classement en 2023 et inversement.

1 Source : Fédération Française de la Franchise : 1 972 réseaux.

