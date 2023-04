Avis aux médias - Les efforts de rétablissement sont interrompus en raison des conditions dangereuses pour les équipes d'Hydro Ottawa - Invitation à une conférence de presse pour les médias le 6 avril 2023





OTTAWA, ON, le 5 avril 2023 /CNW/ - En date de 22 h 30, plus de 60 000 clients sont toujours privés d'électricité dans la ville d'Ottawa à la suite d'une tempête de pluie verglaçante violente et persistante qui a frappé la région de la capitale aujourd'hui.

Bien que le pire de la tempête soit passé, les équipes d'Hydro Ottawa ont interrompu leurs efforts de rétablissement ce soir et cette nuit en raison de la mauvaise visibilité et des mauvaises conditions, de nombreux endroits étant dangereux pour les équipes en raison de la chute d'arbres et de branches sur les fils aériens. Les équipes se concentreront sur la préparation et le dégagement des zones touchées là où il est sécuritaire de le faire tout au long de la nuit afin que les travaux de rétablissement puissent reprendre demain.

Hydro Ottawa collabore avec la Ville d'Ottawa pour s'assurer que les personnes touchées par des pannes de courant prolongées reçoivent l'aide dont elles ont besoin.

Afin de fournir une mise à jour complète, Hydro Ottawa invite les médias à assister à une conférence de presse au siège social d'Hydro Ottawa le jeudi 6 avril 2023.

Lieu de la conférence : Siège social d'Hydro Ottawa (2711, chemin Hunt Club, hall d'entrée)

Heure : 10 h - 10 h 30

RSVP [email protected]

www.hydroottawa.com

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., alimente en électricité environ 353 000 habitations et entreprises d'Ottawa et de Casselman. Depuis plus de cent ans, elle fournit à ses clients un service d'électricité propre, sécuritaire et fiable qui contribue au dynamisme et à la durabilité de la région de la capitale nationale. En tant que partenaire de premier plan pour l'atteinte d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa participe au bien-être de la collectivité qu'elle dessert grâce à des pratiques d'affaires durables, à des initiatives de bon citoyen corporatif et à des services à la clientèle de première classe.

