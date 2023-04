Vidéotron à nouveau nommée entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois !





MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Dans la foulée du dévoilement des résultats de l'étude Réputation 2023 de Léger, Vidéotron est fière d'avoir remporté à nouveau et pour une 17e fois depuis 2006 le titre convoité d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois. Cette distinction témoigne une fois de plus du lien unique et privilégié qu'entretient Vidéotron avec la population québécoise.

« Cet honneur amplement mérité résulte de l'engagement exceptionnel de nos équipes pour qui l'expérience client est une véritable passion. Vidéotron se démarque de ses concurrents année après année par un service d'exception jumelé à une offre de produits et de services innovants de grande qualité. Il s'agit d'ailleurs d'une mission que nous allons poursuivre fièrement à travers le Canada, notamment avec la récente acquisition de Freedom Mobile. En plus de la nécessité d'avoir des prix intéressants pour les services de télécommunication, il faut aussi avoir du respect envers ses clients et savoir bien les servir. On se comprend », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

Fizz encore No 1 au Canada

Cette distinction s'ajoute à celle reçue récemment par Fizz qui, pour une quatrième année consécutive, maintient sa première position dans l'étude Wow numérique Léger publiée en 2023 pour la meilleure expérience en ligne dans le secteur des télécommunications au Canada. Il s'agit du résultat de la performance des équipes de Fizz qui mettent tout en oeuvre pour permettre à la marque de poursuivre sa progression sur le marché du sans-fil et de l'Internet résidentiel tout en continuant de gagner le coeur des consommateurs en répondant à leurs besoins avec des forfaits 100 % flexibles à prix raisonnables.

À propos de Vidéotron

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 décembre 2022, Vidéotron comptait 1?396 100 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico et Vrai, ses services de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 552 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1?904?200 clients abonnés à ses services au 31 décembre 2022. À cette date, Vidéotron avait activé 1?710 400 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 751 200 foyers et organisations. Vidéotron a également été couronnée l'entreprise de télécommunication offrant le meilleur service client au Québec.

