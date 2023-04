Communiqué En bref du 5 avril : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés...

Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la longue fin de semaine de Pâques, notamment dans le secteur de l'échangeur Saint-Pierre à Montréal et sur le pont Laviolette entre...

Trailways.ca a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un nouveau service international reliant Toronto (Ontario) et Detroit (Michigan). L'itinéraire, qui avait été abandonné par d'autres fournisseurs de services de transport routier pendant la pandémie de...