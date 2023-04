Trailways.ca lance un service reliant Toronto et Detroit





WHITE PLAINS, NEW YORK, le 5 avril 2023 /CNW/ -- Trailways.ca a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un nouveau service international reliant Toronto (Ontario) et Detroit (Michigan). L'itinéraire, qui avait été abandonné par d'autres fournisseurs de services de transport routier pendant la pandémie de COVID-19, offrira un service sept jours sur sept avec des arrêts à Chatham, à London et à Windsor.

« Nous sommes extrêmement heureux d'offrir le service abordable, confortable et écologique de Trailways aux collectivités de l'Ontario et du Michigan, a déclaré Alex Berardi, président de Trailways.ca . Les Canadiens de tout l'Ontario méritent un moyen de transport abordable et de qualité, et nous sommes fiers de combler cette lacune. »

Les collectivités de l'Ontario se préparent avec impatience au retour du service. « Transit Windsor est enthousiaste à l'égard de l'entrée de Trailways sur le marché canadien et se réjouit du retour du service en autocar interurbain au Windsor International Transit Terminal, a déclaré Tyson Cragg, directeur exécutif de Transit Windsor. Les départs quotidiens de Trailways à destination de Detroit et des points à l'est comme London et Toronto permettront d'offrir un service amélioré aux résidents de Windsor-Essex, ainsi que des correspondances pratiques avec les itinéraires de Transit Windsor. »

Le nouveau service, qui représente une solution de rechange sans tracas aux défis posés par les déplacements en avion et en voiture après la pandémie, sera exploité par Trailways of New York avec ses nouveaux autocars à faible émission qui sont dotés d'un réseau Wi-Fi gratuit, de prises électriques, de toilettes à bord et de sièges pour les personnes ayant un handicap. Quatre voyages quotidiens permettront aux voyageurs qui quittent Toronto (Ontario) d'atteindre de nombreuses destinations à partir de seulement 38 $ CA :

Chatham, Ontario

London, Ontario

Windsor, Ontario

Detroit, Michigan

Chicago et la plupart des villes américaines par correspondance

L'annonce fait suite à l'introduction par Trailways du service quotidien entre Toronto (Ontario) et New York il y a à peine un an. Le marché de Detroit à Toronto n'avait plus d'options de transport quotidien depuis 2020.

Pour en savoir plus sur le service, les horaires, les tarifs ou pour acheter des billets, visitez Trailways.ca .

À propos de Trailways :

Des millions de personnes ont fait confiance à la marque Trailways. Fondé en 1936, il s'agit du plus grand et du plus ancien réseau d'exploitants indépendants d'autocars en Amérique du Nord. Trailways offre un transport sécuritaire, abordable et écologique pour les groupes et un service régulier de ville à ville. Vous voyagez en groupe? Laissez notre parc international de véhicules et de conducteurs vous aider à explorer ensemble de nouvelles routes. Besoin de vous évader? Faites l'un de nos 350 voyages quotidiens vers plus de 900 destinations aux États-Unis et au Canada. Vous voulez voyager plus loin? Nous avons établi un partenariat avec Amtrak, Greyhound et Megabus pour que vous puissiez voyager partout en Amérique du Nord. Trailways se trouve dans les villes-carrefours près de chez vous, comme Albany, Buffalo, Chicago, Denver, Detroit, Indianapolis, Montréal, New York, Philadelphie, Pittsburgh, Saint-Louis, Syracuse, Rochester et Toronto. Pour en savoir plus, consultez notre site Trailways.ca . Vous pouvez également nous suivre sur les médias sociaux : Facebook ou Instagram .

