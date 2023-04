Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Plus de postes à temps plein pour les enseignants





QUÉBEC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Déterminés à améliorer significativement le quotidien des enseignants, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, ont déposé des offres sectorielles bonifiées aux syndicats des employés du secteur de l'éducation.

« Concrètement, on rajoute des mesures qui amélioreront la stabilité des enseignants à temps partiel en offrant plus de postes à temps complet. On propose aussi de rémunérer des tâches faites en surplus de celles réalisées habituellement. Ces offres sectorielles s'ajoutent aux trois dépôts déjà faits de notre part. Les syndicats ont donc tout en main pour venir discuter de façon constructive avec nous. Nos offres sont sérieuses et démontrent qu'il est primordial pour nous d'améliorer l'environnement de travail dans les salles de classe », explique la ministre Sonia LeBel.

De son côté, Bernard Drainville souligne que le gouvernement a également pensé au personnel de soutien dont il veut maximiser la contribution. « Et c'est sans compter qu'on propose d'accroître l'aide offerte à ceux qui travaillent auprès d'élèves en situation de handicap ou en difficulté d'apprentissage », ajoute-t-il. « On est résolu à régler les vrais problèmes, on veut améliorer l'attraction et la rétention du personnel dans nos écoles. Mais pour se faire, il faut que les syndicats travaillent avec nous sur l'organisation du travail. Il faut agir », insiste le ministre.

Les mesures détaillées contenues dans ces offres bonifiées sont présentées lors de rencontres aux tables sectorielles de négociation en éducation. Par ailleurs, rappelons que ces mesures s'ajoutent à celles contenues dans l'offre initiale, aux solutions novatrices sur les priorités gouvernementales, ainsi qu'aux offres centrales bonifiées, qui sont toutes maintenues dans leur intégralité. Il s'agit ici de mesures spécifiques pour le secteur de l'éducation.

