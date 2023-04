The Raine Group fait l'acquisition de Code Advisors dans le but d'élargir son périmètre d'action auprès des sociétés de technologie, médias et télécommunications à forte croissance





The Raine Group, banque d'affaires internationale exclusivement dédiée à l'investissement et au conseil dans le secteur des technologies, médias et télécommunications, vient d'annoncer aujourd'hui qu'elle réalise l'acquisition de Code Advisors, banque d'affaires indépendante spécialisée dans les fusions-acquisitions et les levées de capitaux pour les sociétés de technologie et des médias. Les cofondateurs de Code Advisors, Quincy Smith et Michael Marquez officieront comme partenaire et conseiller spécial, respectivement, au bureau de Raine à San Fransisco.

« Nous avons fondé Raine pour être de vrais partenaires de réflexion pour nos sociétés en portefeuille et nos clients, en nous focalisant sur les transactions pour lesquelles nous estimons que notre participation peut maximiser significativement les résultats » a déclaré Brandon Gardner, cofondateur et président de The Raine Group. « Code Advisors partage cet engagement, c'est pourquoi nous sommes emballés à l'idée de fusionner nos réseaux et de mettre à profit l'énergie, l'expertise et la créativité incroyables de Quincy pour la conclusion de marchés. Je ne saurais imaginer de partenariat plus complémentaire à l'heure où Raine continue à développer ses activités d'investissement et de conseil à travers le monde ».

Depuis sa naissance en 2009, The Raine Group s'est hissé au rang de leader dans le secteur des technologies, des médias et des télécommunications. Actuellement, l'entreprise supervise environ 4 milliards de dollars d'investissements en capital de croissance et -risque à l'échelle mondiale ; son portefeuille de sociétés de divertissement et de technologie comprend DraftKings, SoundCloud et Imagine Entertainment. Raine a récemment conseillé la WWE dans l'optique de de constituer une nouvelle société mondiale de sports et de divertissement en direct représentant les marques UFC et WWE. L'an passé, Raine a facilité l'acquisition du club de football de Chelsea (chiffrée à 4,25 milliards de livres), une transaction complexe rondement menée qualifiée par l'International Financing Review d'opération de fusion-acquisition de l'année. Par ailleurs, Raine a joué un rôle décisif dans quelques-unes des opérations les plus marquantes de l'industrie musicale en 2022, ce qui a valu à son partenaire Fred Davis la 7e place sur la liste Power 100 du Billboard 2023.

Avec plus de 90 opérations de fusion-acquisition à son actif et près de 65 financements majoritairement en fonds propres, Code Advisors a vu sa clientèle technologique et médiatique s'accroître sans discontinuer depuis sa fondation en 2010. Outre ses services de fusion-acquisition et de levée de capitaux, Code Advisors gère des actifs provenant de fonds propres dérivés de services de conseil et d'investissements directs dans certaines entreprises en phase de démarrage et d'investissements en tant que commanditaire dans des fonds de capital-risque. Code Advisors compte parmi ses clients Twitter, Spotify, Vox et Warner Bros Discovery, entre autres.

« Raine et Code entretiennent une même vision, celle d'associer conseil intelligent et gestion d'actifs pour aider les entrepreneurs à trouver leur chemin dans ses temps nouveaux et à réaliser leur plein potentiel au moyen de transactions et de toutes sortes de capitaux, relations, talents et idées » a déclaré Q. Smith. « Le modèle international de banque d'affaires et les vastes ressources de Raine la placent en position unique, à l'épicentre de la technologie, des médias et des télécommunications, et l'absorption de Code par Raine nous procure une plateforme élargie au moment précis où les clients recherchent un conseiller de confiance ».

Avant de lancer Code Advisors, Q. Smith était PDG de CBS Interactive, où il avait la tâche de gérer le site CBS.com, de Sportsline et de toutes les propriétés de CNET. Avant de rejoindre CBS, il a travaillé chez Allen & Company et auparavant a dirigé le développement des affaires et les relations avec les investisseurs pour le compte de Netscape Communications. M. Marquez, qui a dirigé les principales initiatives d'investissement de Code Advisors, était auparavant vice-président exécutif du développement des affaires pour CBS Corporation. Avant CBS, il a travaillé en tant que développeur d'affaires pour Yahoo! et a été l'un des membres fondateurs du premier groupe de conseil en Internet chez Accenture. Q. Smith élargira le périmètre d'action de Raine en conseillant les clients technologiques et médiatiques en matière de fusions-acquisitions et de financements. M. Marquez se concentrera sur la gestion du portefeuille d'investissement existant de Code tout en explorant de nouvelles initiatives d'investissement potentielles avec The Raine Group.

À propos de The Raine Group

The Raine Group est une banque d'affaires internationale qui conseille et investit exclusivement dans le secteur des technologies, médias et télécommunications. La société a des bureaux à New York, San Francisco, Los Angeles, Londres, Shanghai et Bombay. Avec son rayonnement international, Raine se concentre sur les opportunités d'investissement et de conseil où sa profonde expérience du secteur et son réseau unique de relations stratégiques peuvent créer de la valeur pour les entreprises en portefeuille et les clients. Pour plus d'informations, consultez le site www.raine.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 16:00 et diffusé par :