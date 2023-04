Avis aux médias - Le ministre Sajjan présente les investissements du budget fédéral pour rendre la vie de la population canadienne plus abordable





BURNABY, BC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le ministre Sajjan visitera Left Coast Naturals, un producteur et distributeur local d'aliments biologiques et naturels, pour présenter les investissements du budget fédéral destinés à renforcer la classe moyenne, à rendre l'économie plus abordable et à assurer un avenir prospère.

Un point de presse suivra l'évènement.

Date :

jeudi 6 avril 2023

Heure :

12 h

Endroit :

Left Coast Naturals

4612 Dawson Street

Burnaby (Colombie-Britannique)

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 15:43 et diffusé par :