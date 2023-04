Wise Platform et Interactive Brokers s'associent pour faciliter les investissements à l'international





Wise, la société qui met au point la meilleure façon d'envoyer et de gérer de l'argent dans le monde entier, a annoncé sa collaboration avec Interactive Brokers (IBKR), un courtier électronique automatisé de dimension internationale. Interactive Brokers a en effet intégré Wise pour offrir à ses clients une expérience simple et fluide lors de leurs dépôts sur leurs comptes titres.

Rendue possible par Wise Platform, qui permet aux banques et aux entreprises de s'appuyer sur l'infrastructure de paiement mondiale de Wise, cette intégration rend les investissements à l'international plus faciles que jamais en permettant aux clients de faire des économies sur les frais de virements lorsqu'ils investissent sur le marché de leur choix parmi les 150 marchés internationaux, ceci grâce à un service simple et rapide.

Interactive Brokers offre à ses clients de plus de 200 pays et territoires la capacité d'effectuer des transactions sur des actions, des options, des marchés à terme, des devises, des obligations, des fonds et plus encore, sur 150 marchés mondiaux, et ce à partir d'une seule plateforme unifiée. Avec IBKR, les clients peuvent alimenter leur compte et négocier des actifs dans 26 devises. Ils disposent ainsi d'une manière simple de négocier des produits à l'international sans avoir à ouvrir plusieurs comptes dans plusieurs devises.

Avec ce lancement, les clients d'Interactive Brokers peuvent maintenant choisir de « Payer avec Wise », ce qui leur permet de convertir leur devise locale en une devise gérée par Interactive Brokers, au taux moyen réel du marché, sans frais cachés ni majoration ? et sans avoir à quitter la plateforme IBKR.

Les clients peuvent également choisir de virer directement un montant du solde de leur compte Wise associé. Ils peuvent recevoir leur argent, dans la devise de leur choix, en quelques secondes seulement ? plus de 50 % de tous les virements mondiaux passant par Wise sont instantanés (arrivant en moins de 20 secondes sur le compte du bénéficiaire).

Ensemble, ces caractéristiques aident à réduire les frais associés aux virements et à minimiser le temps nécessaire aux clients d'Interactive Brokers pour transférer des fonds entre leur compte bancaire et leur compte titres.

Steve Naudé, directeur de Wise Platform, a déclaré :

« Notre intégration avec Interactive Brokers va accélérer et rendre abordable l'investissement sur les marchés internationaux via la plateforme IBKR pour les utilisateurs du monde entier. Les clients seront en mesure de voir exactement combien ils doivent débourser pour convertir leur argent d'une devise à l'autre, leur accordant ainsi une plus grande tranquillité d'esprit et un meilleur retour sur investissement. Nous espérons continuer à collaborer avec IBKR pour faciliter l'investissement à l'international pour les clients du monde entier. »

Steve Sanders, vice-président directeur du marketing et du développement des produits chez Interactive Brokers, a déclaré :

« Interactive Brokers sert plus de deux millions d'investisseurs qui gèrent eux-mêmes leur argent et de traders actifs dans plus de 200 pays et territoires. Cette intégration avec Wise nous permet de proposer à nos clients d'approvisionner leur compte avec un plus grand nombre de devises locales, ce qui ouvre la porte à une plus grande participation aux marchés mondiaux, à la diversification des investissements et à une meilleure protection contre les incertitudes économiques au niveau local ? tout cela à partir de la plateforme unifiée d'Interactive Brokers. »

Wise Platform travaille avec plus de 60 banques et entreprises dans le monde entier, leur permettant de s'appuyer sur la technologie de Wise et d'intégrer la meilleure manière d'envoyer, de recevoir et de gérer de l'argent à l'international. La collaboration de Wise avec Interactive Brokers est l'un de ses partenariats les plus importants à ce jour.

