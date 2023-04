Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Société de l'assurance automobile du Québec

M. Éric Ducharme est nommé, à compter du 6 avril 2023, membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec. M. Ducharme est secrétaire du Conseil du trésor.

Secrétariat du Conseil du trésor

M. Patrick Dubé est nommé, à compter du 6 avril 2023, secrétaire du Conseil du trésor. M. Dubé est sous-ministre du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

M. Frédéric Guay est nommé, à compter du 6 avril 2023, sous-ministre du ministère des Transports et de la Mobilité durable. M. Guay est sous-ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

M. Nicolas Paradis est nommé, à compter du 6 avril 2023, sous-ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. M. Paradis est sous-ministre associé au ministère de la Justice.

Hydro-Québec

M. Pierre Despars est nommé, à compter du 11 avril 2023, membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim d'Hydro-Québec. M. Despars est vice-président exécutif - Stratégies et développement de cette société.

Société québécoise de récupération et de recyclage

Mme Emmanuelle Géhin est nommée, à compter du 17 avril 2023, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société québécoise de récupération et de recyclage. Mme Géhin est présidente-directrice générale de Transfert Environnement et Société (TES) inc.

Commission québécoise des libérations conditionnelles

M. David Sultan est nommé membre et président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles. M. Sultan était membre et vice-président de cette commission.

