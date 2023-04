Panda Biotech annonce un partenariat capitalistique majeur avec Southern Ute Growth Fund Aka-Ag, LLC





Panda Biotech annonce un partenariat capitalistique historique entre le projet Panda High Plains Hemp Gintm (PHPHG) et le Southern Ute Indian Tribe Growth Fund (Fonds de croissance). Le Fonds de croissance est la propriété de la tribu indienne de l'Ute du Sud, une tribu reconnue par le gouvernement fédéral. L'alliance stratégique a été conclue avec Aka-Ag, LLC, une filiale du Fonds de croissance.

L'investissement marque une avancée significative vers le lancement très attendu de PHPHG au quatrième trimestre 2023. Situé à Wichita Falls, au Texas, PHPHG est en passe de devenir le plus grand centre de décortication du chanvre aux États-Unis et l'une des plus grandes installations industrielles de transformation du chanvre au niveau mondial.

La présidente Dixie Carter déclare à propos de cet accord : « Panda Biotech n'aurait pas pu choisir un meilleur partenaire capitalistique pour son premier projet, le Panda High Plains Hemp Gin. La tribu indienne de l'Ute du Sud et ses filiales apportent de nombreuses opportunités stratégiques pour ce qui devrait être un partenariat réussi et pérenne. »

La tribu indienne de l'Ute du Sud est la première tribu indienne du pays à obtenir une cote de crédit « AAA », obtenue grâce à des années de gouvernance régulière et à des transactions commerciales réussies et prudentes. Le Fonds de croissance, la division commerciale de la tribu indienne de l'Ute du Sud, vise à promouvoir les opportunités d'investissement d'affaires respectueuses de l'environnement par l'intermédiaire d'Aka. Comme le chanvre offre une option écologique éprouvée et plus durable que d'autres fibres textiles, la division Aka-Ag du Fonds de croissance partage la vision de Panda Biotech pour PHPHG et le potentiel révolutionnaire de la fibre de chanvre naturelle.

Shane Seibel, directeur exécutif du Fonds de croissance, ajoute : « Le Fonds de croissance est honoré de s'associer à Panda Biotech sur le projet PHPHG. La tribu et Panda ont connu des décennies de réussite dans diverses entreprises. Nous considérons l'investissement PHPHG comme un partenariat complémentaire et stratégique qui s'alignera sur les valeurs de notre entreprise et permettra de fournir des solutions durables pour l'avenir. »

Scientifiquement prouvé pour séquestrer d'importantes quantités de dioxyde de carbone, le chanvre industriel nécessite beaucoup moins d'eau, d'herbicides, de fongicides et de pesticides pour pousser que la plupart des cultures utilisées dans la fabrication de textiles. L'industrie textile a pris note de l'intérêt que suscite PHPHG auprès des leaders sectoriels, y compris de nombreuses marques internationales et les meilleures filatures au monde, et ont contacté Panda en vue de partenariats potentiels.

À ce jour, environ 95 % de l'équipement nécessaire de transformation du chanvre a été fabriqué, et la plupart ont été livrés au site de 500 000 pieds carrés à Wichita Falls. PHPHG devrait être opérationnel au 4e trimestre de cette année.

L'installation PHPHG transformera exclusivement de la paille de chanvre cultivée aux États-Unis. Panda conclut actuellement des contrats avec des producteurs pour la saison de croissance 2023 et dispose de semences disponibles pour les agriculteurs. Il est prouvé que la génétique des semences disponibles se développe bien dans la région autour de Wichita Falls. Pour de plus amples renseignements, y compris les demandes de renseignements des cultivateurs, rendez-vous sur www.pandabiotech.com.

À PROPOS DE PANDA BIOTECH

Basée à Dallas, au Texas, la société privée Panda Biotech, LLC est un pionnier dans le secteur émergent de la fibre de chanvre industrielle aux États-Unis. La direction exécutive de Panda Biotech possède une vaste expérience dans le développement, le financement, la construction et l'exploitation d'installations d'infrastructure à grande échelle dans le domaine de l'énergie propre. La société a développé 22 projets représentant environ 12 milliards USD de capitaux investis. La société développe actuellement des installations de chanvre industriel à grande échelle. La première installation de Panda, Panda High Plains Hemp Gintm LLC (PHPHG) située à Wichita Falls, au Texas, sera opérationnelle au quatrième trimestre 2023. Il s'agira de la plus grande installation de transformation du chanvre et de cotonnage mécanique de l'hémisphère occidental. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.pandabiotech.com et suivez @pandabiotech sur Instagram, Twitter et LinkedIn.

À PROPOS DU SOUTHERN UTE GROWTH FUND

Basé au Colorado dans la réserve indienne de l'Ute du Sud, le Southern Ute Growth Fund gère le portefeuille commercial prospère et diversifié de la tribu indienne de l'Ute du Sud. Le Fonds de croissance a pour mission de promouvoir la prospérité économique de la tribu et de ses membres en menant de manière responsable les activités de la tribu et en développant de nouvelles opportunités de croissance avec une approche prudente. Le Southern Ute Growth Fund est composé de Red Willow Production Company, Red Cedar Gathering Company, GF Properties Group, GF Ventures, GF Private Equity, Aka Energy Group, et Aka-Ag. La tribu de l'Ute du Sud a obtenu une cote d'obligation générale « AAA », devenant ainsi la première tribu amérindienne à obtenir cette notation.

