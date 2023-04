L'AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE YVES DUTEIL REÇU À L'ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC





QUÉBEC , le 5 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre, M. François Legault, a remis aujourd'hui, l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec à M. Yves Duteil. C'est l'oeuvre remarquable de ce chanteur et poète encensé des Québécoises et des Québécois qui lui a valu d'accéder à une nomination à titre de membre honoraire, aux rangs prestigieux de l'Ordre.

Né à Neuilly-sur-Seine, en France, Yves Duteil a commencé l'apprentissage du piano avant de découvrir la guitare à l'adolescence. Il s'orienta ensuite vers la musique en intégrant le Petit Conservatoire de Mireille. Célébrant cette année ses 50 ans de carrière, il a été reconnu au fil du temps pour ses multiples albums et livres, mais également pour son implication au sein de nombreuses associations, notamment auprès des enfants.

Louangées tant par le public que par la critique, ses oeuvres ont été récompensées à plusieurs reprises. En 1976, pour son album J'attends, il a reçu le prix Jeune chanson du Haut Comité de la langue française. En 1988, sa chanson Prendre un enfant est e?lue « plus belle chanson française du XXe siècle ». Cette même année, sa pièce La langue de chez nous a reçu l'Oscar de la Chanson française, décerné? par l'UNAC. En 1989, il est devenu maire sans étiquette de la commune française de Précy-sur-Marne et a reçu en 1992 une Marianne d'or. Il s'est illustré lors des Jeux olympiques en 1992 en signant La fleur de l'impossible, chanson choisie par le Comité olympique pour les Jeux d'hiver d'Albertville.

Cet auteur-compositeur-interprète et fervent défenseur de la langue française est souvent de passage au Québec, avec lequel il a tissé de forts liens d'amitié. Le public québécois, conquis par la sensibilité et le talent de M. Duteil, le lui rend très bien.

Fondé en 1984, l'Ordre national du Québec est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Ses membres sont des personnalités éminentes, qui ont contribué à l'édification d'une société québécoise, créative, innovante et solidaire. Ainsi, en juin, chaque année, à la suite d'un appel de candidatures public et d'une sélection effectuée par le Conseil de l'Ordre, le premier ministre décore plusieurs personnalités québécoises d'un insigne de l'Ordre. Il peut également, à différents moments dans l'année, remettre un insigne à une personnalité étrangère qui, à sa manière, a contribué à faire rayonner le Québec. L'Ordre national du Québec compte 1 146 membres, dont 1 047 personnalités québécoises et 73 étrangères, nommées au grade de grand officier, d'officier ou de chevalier.

Citations :

« Je suis fier d'honorer un auteur-compositeur-interprète exceptionnel et un grand ami du Québec. La nation québécoise a eu un vrai coup de foudre pour M. Yves Duteil, dès le début. Rapidement, ses chansons sont entrées dans notre culture populaire. Dans une mer nord-américaine d'anglophones, le français va toujours être vulnérable. La défense de la langue française est un combat permanent. Sa chanson La langue de chez nous a ainsi une signification particulière. C'est une déclaration d'amour à la langue française, qui décrit bien la passion que les Québécois partagent avec Yves Duteil pour cette langue extraordinaire. En plus de 50 ans de musique et d'écriture, vous avez laissé une marque indélébile dans la francophonie. Monsieur Duteil, vous êtes ici chez vous, au Québec. »

François Legault, premier ministre du Québec

« C'est une grande fierté de vous compter dans notre grande et prestigieuse famille de l'Ordre national du Québec. Il s'agit d'un témoignage de l'amitié sincère du Québec envers vous. Continuez à insuffler du courage, de la compassion, du coeur et de l'audace à tous ceux et celles qui, de génération en génération, fredonnent vos airs et tournent vos pages. »

Claudine Roy, C.Q., présidente du Conseil de l'Ordre national du Québec

« Dire que je suis touché de recevoir cet honneur de la part du gouvernement du Québec est un faible reflet de ce que j'éprouve aujourd'hui. Le Québec est pour moi comme une seconde patrie, et la reconnaissance de ceux qui m'ont inspiré sur ce chemin d'écriture et d'engagement, est un cadeau précieux. J'ai trouvé ici une terre de fraternité et une famille de coeur. Cette rencontre ne doit rien au hasard. Je la pressentais, et je la savoure aujourd'hui comme un privilège. »

Yves Duteil, C.Q., auteur-compositeur-interprète

Notes biographiques

À la fois chanteur, musicien, poète, écrivain et citoyen engagé, Yves Duteil est l'un des artistes les plus estimés de la Francophonie, et ce, depuis 50 ans. Il est également connu pour être un fervent défenseur de la langue française. Il a lancé son premier disque 45 tours, en 1972, avec la chanson Virages. En 1981, son épouse, Noëlle, et lui ont fondé les Éditions de l'Écritoire, soit leur propre maison de production. En 1988, la chanson Prendre un enfant a été élue plus belle chanson française du 20e siècle, selon un sondage organise? par la SACEM ainsi que les chaînes RTL et Canal+. Véritable hymne à notre langue, la pièce La langue de chez nous est connue et aimée de toute la Francophonie et a valu à son auteur nombre de reconnaissances. Les engagements d'Yves Duteil envers le bien-être et l'éducation des enfants sont multiples. En 2009, avec son épouse, il a créé l'école APRES SCHOOL à Pondichéry, en Inde, pour accueillir les enfants des castes les plus défavorisées et leur offrir un nouvel avenir. Yves Duteil est également l'auteur de quatre livres, auxquels s'ajoutera sous peu un nouvel ouvrage.

