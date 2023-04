Invitation aux médias - Sept personnes remarquables seront honorées lors du Gala Mosaïque 2023, un événement annuel qui célèbre les parcours exemplaires et originaux des personnes diplômées de l'UQAM





MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Alors que la grande mosaïque des diplômés de l'Université du Québec à Montréal ( UQAM ) comptera bientôt 300 000 personnes, l'UQAM tient à reconnaître, à célébrer et à applaudir celles et ceux qui la composent en décernant ses Prix Mosaïque.

Dans le cadre du Mois de la reconnaissance , sept personnes exceptionnelles seront mises à l'honneur lors du Gala Mosaïque le 13 avril prochain. Ces personnes ont fait de l'UQAM leur alma mater, ce sont des diplômés d'exception, des lauréates et lauréats inspirants, des modèles de réussites professionnelles, d'engagement et d'excellence dans leurs domaines respectifs.

À la suite du processus de sélection effectué par les membres des conseils de diplômés de chaque faculté et école de l'UQAM, les lauréates et lauréats des Prix Mosaïque 2023 sont enfin dévoilés :

Marie-José Auclair

Lauréate du Prix Mosaïque pour la Faculté des sciences

Elle est titulaire d'un baccalauréat en biologie (1978) et d'une maîtrise en sciences de l'environnement (1985). Elle est aujourd'hui auteure et conseillère environnement, gouvernance durable et biodiversité.

François Avard

Lauréat du Prix Mosaïque pour la Faculté des sciences de l'éducation

Il est détenteur d'un baccalauréat en éducation, concentration enseignement du français langue première (1996) et d'un certificat en création littéraire (1991). Il est aujourd'hui auteur et scénariste.

Martin Gagnon

Lauréat du Prix Mosaïque pour l'ESG UQAM

Il a fait un baccalauréat en administration des affaires (1989). Il est aujourd'hui le premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine, et coprésident et cochef de la direction de la Financière Banque Nationale.

Nathalie Maillé

Lauréate du Prix Mosaïque pour la Faculté des arts

Elle est détentrice d'un baccalauréat en danse, concentration enseignement (1992). Elle est aujourd'hui directrice générale et secrétaire générale du Conseil des arts de Montréal.

Catherine Loubier

Lauréate du Prix Mosaïque pour la Faculté de science politique et de droit

Elle a fait une maîtrise en science politique (1996). Elle est aujourd'hui conseillère et administratrice de sociétés.

Michèle Ouimet

Lauréate du Prix Mosaïque pour la Faculté des sciences humaines

Elle est détentrice d'une maîtrise en histoire (1980). Elle est aujourd'hui journaliste, chroniqueuse et autrice.

Hugues Sweeney

Lauréat du Prix Mosaïque pour la Faculté de communication

Il est titulaire d'une maîtrise en communication, profil multimédia interactif (2005).

Il est aujourd'hui président chez Thinkwell.

Consultez les biographies des lauréates et lauréats.

L'animation de la soirée sera assurée par Meeker Guerrier , lui aussi diplômé de l'UQAM, il est détenteur d'un certificat en animation culturelle (2005).

Les médias sont invités à assister au Gala Mosaïque lors duquel il sera possible d'échanger avec les lauréates et lauréats.

