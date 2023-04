Neustar Security Services s'appelle désormais Vercara





Neustar Security Services opère désormais sous le nom de Vercara, une nouvelle marque qui continue de se concentrer intensément sur la sécurisation de l'expérience en ligne d'un grand nombre des entreprises figurant parmi les plus importantes au monde. La nouvelle identité, qui s'inscrit dans le cadre de l'évolution de l'entreprise vers une entité autonome, s'articule autour de la plateforme cloud spécialisée de sécurité mondiale de Vercara, qui fournit des couches de protection permettant de préserver la présence en ligne des entreprises contre les attaques, quelle que soit l'origine ou la destination de ces dernières.

« Notre adoption du nom de marque Vercara constitue une étape importante de notre transformation, alimentée par des investissements dans ce qui compte le plus pour nos clients : des produits et des services nouveaux et améliorés, une capacité et des performances réseau accrues, et une plus grande couverture géographique », déclare Colin Doherty, PDG. « Nous nous efforçons en permanence d'offrir une expérience client convaincante et enrichissante, et cette dernière étape de notre parcours consolide notre engagement à fournir les meilleurs produits de sécurité cloud et un support client inégalé 24 h/24 et 7 j/7. »

Vercara a renforcé son engagement à proposer des solutions cloud de sécurité et de pointe qui soient flexibles, facilement adaptables, hautement évolutives et indépendantes des fournisseurs, minimisant ainsi les efforts que doivent fournir les clients et leur permettant de se concentrer sur le développement de leurs activités. L'approche consultative et collaborative caractéristique de Vercara est ancrée dans les valeurs fondamentales de l'organisation et est cruciale pour garantir que ses solutions soient toujours réactives, optimales et adaptées aux pratiques opérationnelles des clients. L'étendue des connaissances humaines de l'entreprise reste essentielle pour maximiser l'impact de sa gamme de produits Ultra, cheffe de file de l'industrie. Les clients continueront d'avoir accès à une assistance 24 h/24 et 7 j/7, assurée par des experts expérimentés et hautement spécialisés.

« Vercara s'est déjà distinguée sur le marché avec sa plateforme cloud spécialisée, étayée par des points de présence dans le monde entier », ajoute Stewart Bloom, président du conseil d'administration de Vercara. « Il est tout à fait normal que l'organisation établisse désormais une nouvelle identité qui reflète la diligence et le soin dont elle fait preuve dans l'accompagnement de ses clients, de partenaires et collaborateurs au quotidien. Je me réjouis à l'avance de poursuivre la collaboration avec l'équipe de Vercara, en étant résolument axés sur l'innovation, la performance et le service. »

Le nouveau nom est une fusion de « verit » et « cara », mots latins signifiant vérité et bien-aimé(e), respectivement. Une icône en « V » nette et caractéristique, créée en combinant des plans angulaires dynamiques, forme le nouveau logo. Lorsque cela est combiné avec la marque de produit « Ultra », qui signifie aller au-delà ou transcender, le résultat est l'incarnation d'un dévouement sans relâche à la protection des actifs les plus importants des clients, avec une suite hautement respectée et fiable de services de sécurité livrés dans le cloud.

À propos de Vercara

Vercara est une plateforme cloud spécialisée de sécurité mondiale, qui fournit des couches de protection pour sécuriser la présence en ligne des entreprises, quelle que soit l'origine ou la destination des attaques. En proposant les solutions les plus performantes du secteur et en s'appuyant sur une expertise humaine inégalée 24 h/24 et 7 j/7 ainsi que sur des orientations pratiques, les plus grandes marques mondiales font confiance à Vercara pour protéger leurs réseaux et leurs applications contre les menaces et les immobilisations. La suite de services basés sur le cloud de Vercara est sécurisée, fiable et disponible, offrant une grande tranquillité d'esprit et garantissant que les entreprises et leurs clients puissent bénéficier d'interactions exceptionnelles toute la journée, tous les jours. Testé sous pression dans les secteurs verticaux les plus strictement réglementés et connaissant le plus fort trafic au monde, le portefeuille de sécurité critique de Vercara fournit les meilleurs services DNS et de sécurité des applications et du réseau (y compris DDoS et WAF) à ses clients du classement Global 5000 et au-delà. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Vercara.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 14:10 et diffusé par :