Le groupe ADELAÏDE annonce une croissance soutenue de son chiffre d'affaires supérieure à 9% en 2022





Le groupe Adelaïde, qui comprend les sociétés Verlingue, Génération et Cocoon, atteint, en 2022, un chiffre d'affaires de 338M?, en croissance de 9.3%. Ces résultats s'inscrivent en ligne avec son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 400M? à l'issue du Plan IMPACT 2024.

« Dans un secteur d'activité en consolidation, être un courtier familial avec une vision de long terme nous permet de poursuivre une croissance forte, d'allier durabilité et rentabilité. Nous sommes fiers de ces résultats qui saluent l'investissement de nos équipes. » se félicite Jacques Verlingue, Président du groupe Adelaïde

Verlingue, spécialisée dans la protection des entreprises, a réalisé cette année un chiffre d'affaires de 239M?, en croissance de 8,6% dont 6% de croissance organique. Le courtier poursuit aussi sa croissance externe avec deux acquisitions, Depeyre en France, et RT Global Insurance au Portugal.

Génération, spécialisé dans la gestion de contrats de Santé et Prévoyance d'entreprises, accélère sa dynamique avec une croissance de 13,8% par rapport à 2021 (86M? de chiffre d'affaires).

Enfin, Cocoon, spécialisée dans la distribution d'assurances santé pour les particuliers, confirme son ambition avec un chiffre d'affaires stable de 14M? en 2022.

« 2022 confirme que le développement du groupe Adelaïde est dynamique et maîtrisé dans la lignée du plan stratégique 2024 avec la volonté d'offrir toujours plus de valeur ajoutée à nos clients. » déclare Gilles Bénéplanc, Directeur général du groupe Adelaïde

Adelaïde ambitionne de devenir un leader du courtage en Europe grâce à son modèle familial et indépendant

Le Groupe Adelaïde met en oeuvre cette ambition européenne grâce à une forte croissance organique et des acquisitions. Verlingue renforce sa position internationale avec une part de chiffre d'affaires International de 29%. Après cinq acquisitions en cinq ans (Suisse, France, Royaume-Uni, Portugal), Verlingue souhaite accélérer cette dynamique dans de nouvelles zones géographiques et de nouveaux métiers.

« Ces résultats reflètent l'engagement du groupe dans sa stratégie européenne. Nous espérons renforcer cette dynamique par de nouvelles acquisitions dans de nouveaux pays en fonction des opportunités. » déclare Benjamin Verlingue, Directeur général délégué du groupe Adelaïde

Une évolution maîtrisée de la gouvernance et des recrutement ambitieux

Les excellents résultats 2022 confortent également le projet d'entreprise du groupe, qui fête cette année ses 90 ans.

En 2024, Benjamin Verlingue succèdera à Jacques Verlingue à la présidence. Cette passation s'inscrit dans la continuité et la volonté de préserver l'esprit du groupe. Benjamin Verlingue poursuivra l'accélération de la diversification et de l'extension géographique des activités du Groupe.

Dans ce cadre, le Groupe Adelaïde annonce la nomination de Anne-Jacques de Dinechin au poste de Directeur général de Verlingue. Il pilotera Verlingue avec l'objectif de poursuivre le développement d'une croissance rentable sur chacun des segments d'activité.

Avec aujourd'hui 2 200 collaborateurs, Adélaïde ambitionne 300 recrutements en 2023.

A propos d'Adelaïde

Le groupe Adelaïde est spécialisé dans le conseil, l'intermédiation, la distribution et la gestion en assurances avec pour raison d'être de permettre à ses clients d'entreprendre grâce à une bonne maîtrise de leurs risques en les aidant à protéger leurs activités et leurs collaborateurs. Depuis 90 ans, le Groupe n'a jamais cessé d'entreprendre, de croître et de se réinventer pour devenir l'un des principaux acteurs du courtage en assurances en France avec trois entreprises en succès : Verlingue, Génération et Cocoon. Croissance organique et acquisitions stratégiques, expansion internationale et transformation digitale sont les 4 axes que s'est fixé le Groupe pour atteindre son objectif de bâtir un grand groupe de courtage en assurances de dimension européenne, familial et indépendant.

2200 collaborateurs

2600 M? de primes négociées

2,2M d'assurés (santé et prévoyance)

27 implantations en France et en Europe (Grande-Bretagne, Suisse, Portugal).

www.adelaidegroup.fr

(*) : croissance établie sur base de chiffre d'affaires 2021 proforma

