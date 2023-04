Bâtir une économie propre qui génère de bons emplois pour la classe moyenne





ALLISTON, ON, le 5 avril 2023 /CNW/ - En Ontario, en voyant Honda Canada qui réoutille ses installations ici à Alliston pour construire des CR-V hybrides électriques ou Volkswagen qui choisit de construire sa première usine de batteries de véhicules électriques outremer à St. Thomas, il est clair que les travailleurs du secteur manufacturier jouent un rôle de premier plan dans la mise en place de l'économie propre.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a visité les installations de Honda Canada à Alliston, en Ontario, pour mettre en valeur les crédits d'impôt à l'investissement nouveaux et élargis proposés dans le Budget 2023, intitulé Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère pour encourager la production, la fabrication ou l'utilisation d'énergie et de technologies propres au Canada, tout en garantissant de bons emplois pour la classe moyenne.

Les crédits d'impôt suivants énoncés dans le Budget 2023 vont encourager les investissements créateurs d'emplois dans une économie canadienne propre et prospère d'un bout à l'autre du pays :

Instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre , un crédit remboursable de 15 % pour les investissements admissibles dans les technologies nécessaires à la production et au stockage d'énergie propre et à son transport entre les provinces et les territoires. Ce crédit est offert aux entités imposables et à certaines entités exonérées d'impôt;

, un crédit remboursable de 15 % pour les investissements admissibles dans les technologies nécessaires à la production et au stockage d'énergie propre et à son transport entre les provinces et les territoires. Ce crédit est offert aux entités imposables et à certaines entités exonérées d'impôt; Instauration du crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres , qui couvre 30 % des investissements dans les machines et l'équipement utilisés pour fabriquer ou transformer les technologies propres, ainsi que pour extraire, transformer ou recycler d'importants minéraux critiques;

, qui couvre 30 % des investissements dans les machines et l'équipement utilisés pour fabriquer ou transformer les technologies propres, ainsi que pour extraire, transformer ou recycler d'importants minéraux critiques; Mise en place du crédit d'impôt à l'investissement dans l'hydrogène propre , qui avait d'abord été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022 et qui procurera un soutien pouvant se situer entre 15 % et 40 % des coûts admissibles des projets visant à produire de l'hydrogène propre ici, au pays;

, qui avait d'abord été annoncé dans et qui procurera un soutien pouvant se situer entre 15 % et 40 % des coûts admissibles des projets visant à produire de l'hydrogène propre ici, au pays; Élargissement du crédit d'impôt à l'investissement dans le captage, l'utilisation et le stockage du carbone à d'autres types d'équipement utilisé pour capturer les émissions de dioxyde de carbone en vue de les stocker ou de les utiliser à d'autres fins dans les processus industriels, et donner accès au crédit d'impôt à des projets de stockage géologique en Colombie-Britannique;

à d'autres types d'équipement utilisé pour capturer les émissions de dioxyde de carbone en vue de les stocker ou de les utiliser à d'autres fins dans les processus industriels, et donner accès au crédit d'impôt à des projets de stockage géologique en Colombie-Britannique; Élargissement de l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres remboursable de 30 % afin d'inclure les systèmes d'énergie géothermique admissibles et de soutenir davantage la croissance du secteur des technologies propres au Canada .

Ces crédits d'impôt à l'investissement dans les technologies propres donnent suite au travail que nous avons déjà accompli d'un océan à l'autre pour faire croître notre économie propre ainsi que pour créer et maintenir des dizaines de milliers de bons emplois pour la classe moyenne. Depuis le début de l'année 2022, le Canada a attiré des investissements sans précédent dans toute la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques - de l'extraction à la fabrication - et, ce faisant, il a créé ou maintenu plus de 18?000 emplois.

Le Budget 2023 énonce le plan du gouvernement fédéral visant à bâtir une économie canadienne plus forte et plus durable pour tous. Il nous permettra de continuer à obtenir des résultats concrets, à rendre la vie plus abordable et à bâtir un avenir plus sain et plus propre pour les Canadiens d'un océan à l'autre.

Citation

« Au chapitre de l'énergie propre et des technologies propres, le Canada est un chef de file mondial. C'est pourquoi des entreprises du monde entier continuent de choisir le Canada - et surtout les travailleurs canadiens - pour étendre leurs activités. Les investissements que nous proposons dans le Budget 2023 nous aideront à continuer de bâtir une économie centrée sur le mieux-être de tous, qui procure de bons emplois aux gens de la classe moyenne tout en laissant un avenir plus fort et plus sain à nos enfants. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

L'année dernière seulement, le Canada a attiré des investissements sans précédent dans notre économie propre en pleine croissance et a accordé du financement pour soutenir les travailleurs canadiens. Parmi ces investissements, mentionnons les suivants :



En mars 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un nouvel investissement fédéral pouvant atteindre 131,6 millions de dollars, égalé par le gouvernement de l' Ontario , pour aider Honda Canada à réoutiller ses installations de fabrication à Alliston , en Ontario , en vue de lancer la prochaine génération de véhicules hybrides électriques et de protéger des emplois de qualité bien rémunérés dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement canadienne.

a annoncé un nouvel investissement fédéral pouvant atteindre 131,6 millions de dollars, égalé par le gouvernement de l' , pour aider Honda Canada à réoutiller ses installations de fabrication à , en , en vue de lancer la prochaine génération de véhicules hybrides électriques et de protéger des emplois de qualité bien rémunérés dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement canadienne.

En mai 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un nouvel investissement fédéral pouvant atteindre 529 millions de dollars pour soutenir un projet de plusieurs milliards de dollars du constructeur automobile Stellantis. Le projet vise à moderniser les usines de montage de Stellantis à Windsor et à Brampton , en Ontario , à aider l'entreprise à augmenter sa production de véhicules électriques et à préserver des milliers d'emplois. Le gouvernement de l' Ontario s'est également engagé à investir jusqu'à 513 millions de dollars dans ce projet.

a annoncé un nouvel investissement fédéral pouvant atteindre 529 millions de dollars pour soutenir un projet de plusieurs milliards de dollars du constructeur automobile Stellantis. Le projet vise à moderniser les usines de montage de Stellantis à et à , en , à aider l'entreprise à augmenter sa production de véhicules électriques et à préserver des milliers d'emplois. Le gouvernement de l' s'est également engagé à investir jusqu'à 513 millions de dollars dans ce projet.

En octobre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il proposait un nouvel investissement fédéral pouvant atteindre 222 millions de dollars dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation afin d'aider Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) à accroître sa production de minéraux critiques destinés à la fabrication de produits comme les véhicules électriques et les batteries, et à alimenter les chaînes d'approvisionnement en technologies propres au pays et à l'étranger.

a annoncé qu'il proposait un nouvel investissement fédéral pouvant atteindre 222 millions de dollars dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation afin d'aider Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) à accroître sa production de minéraux critiques destinés à la fabrication de produits comme les véhicules électriques et les batteries, et à alimenter les chaînes d'approvisionnement en technologies propres au pays et à l'étranger.

En novembre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement pouvant atteindre 300 millions de dollars, auquel s'ajoute une contribution de 161,5 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta , pour soutenir un projet de 1,6 milliard de dollars d'Air Products Canada Ltd. visant à faire progresser les combustibles propres et l'énergie propre au Canada et à préserver des centaines d'emplois pour la classe moyenne.

Si un projet est admissible à plus d'un crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres, les entreprises ne pourront demander qu'un seul des crédits mentionnés ci-dessus. Les taux des crédits d'impôt ne seront accordés dans leur intégralité que si les conditions de travail sont remplies, le cas échéant.

Parmi les autres investissements proposés dans le Budget 2023 pour bâtir une économie propre, mentionnons les suivants :



au moins 20 milliards de dollars provenant de ressources existantes, qui seront investis par la Banque de l'infrastructure du Canada pour soutenir la réalisation de grands projets d'infrastructure dans les domaines de l'électricité propre et de la croissance propre;

pour soutenir la réalisation de grands projets d'infrastructure dans les domaines de l'électricité propre et de la croissance propre;

3 milliards de dollars sur 13 ans pour reconstituer les fonds du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification afin de soutenir les grandes priorités régionales en matière d'électricité et des projets dirigés par les Autochtones; renouveler le Programme des réseaux intelligents et soutenir davantage l'innovation dans le réseau; soutenir des projets scientifiques visant à tirer parti du potentiel éolien extracôtier du Canada ;

;

500 millions de dollars sur 10 ans dans le Fonds stratégique pour l'innovation, afin d'attirer des investissements commerciaux de grande qualité à l'appui de l'élaboration et de l'application de technologies propres au Canada .

. En mars 2022, le gouvernement du Canada a publié le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte. Il s'agit d'une feuille de route ambitieuse et réaliste qui présente une voie à suivre secteur par secteur pour permettre au Canada de respecter sa cible climatique visant à réduire ses émissions de 40 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et de nous placer en voie d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Produits connexes

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 12:54 et diffusé par :