OLG PUBLIE UN APPEL DE PRÉSÉLECTION POUR LE CASINO WINDSOR





TORONTO, le 5 avril 2023 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) a publié un appel de présélection pour le casino Windsor, actuellement Caesars Windsor. Il s'agit de la première étape d'un processus d'approvisionnement visant à sélectionner un fournisseur de services qui sera chargé des activités de jeu courantes de l'établissement.

« OLG met en oeuvre des plans qui soutiendront une expérience casino dynamique et excitante à long terme en Ontario, a indiqué Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. La publication de l'appel de présélection pour le casino Windsor est le premier pas dans le processus de sélection d'un fournisseur de services hautement qualifié qui veillera au maintien à long terme du caractère concurrentiel de l'établissement tout en continuant à produire des retombées économiques positives pour la collectivité locale et pour l'Ontario. »

L'appel de présélection permettra à OLG de présélectionner les soumissionnaires potentiels en fonction de leur expérience de l'exploitation d'un grand complexe de villégiature et de jeu. Ceux qui seront présélectionnés passeront à l'étape de l'appel d'offres du processus d'approvisionnement. Durant la phase d'appel d'offres, les soumissionnaires présélectionnés recevront des documents décrivant l'occasion d'affaires à Windsor et les informations nécessaires à la soumission d'une proposition détaillée. L'appel de présélection prendra fin le 25 mai 2023.

Le casino Windsor est actuellement exploité par Caesars Windsor Entertainment Limited. Le processus d'approvisionnement, auquel l'exploitant actuel peut participer s'il le souhaite, garantira qu'un fournisseur de services soit en place lorsque l'accord d'exploitation en vigueur viendra à échéance.

Le soumissionnaire retenu sera chargé des activités de jeu courantes du casino Windsor, alors qu'OLG continuera d'exploiter et de gérer le jeu à Windsor.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 57 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLG_ca

Retrouvez-nous sur Facebook/Instagram @OLG.ca

Jouezsense.ca

Misez sur des connaissances

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English

Cliquez ici si vous voulez vous désabonner de ces courriels.

SOURCE OLG

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 12:41 et diffusé par :