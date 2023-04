Premier appel de projets pour favoriser la participation et l'inclusion à la vie associative et démocratique des organismes communautaires





MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, lance un appel de projets destiné à favoriser la participation et l'inclusion de toutes les personnes à la vie associative et démocratique des organismes communautaires. Une somme de plus de 2 millions de dollars est consacrée à la réalisation de cette initiative, mise en place dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Les organismes communautaires qui souhaitent déposer des projets ont jusqu'au 15 mai 2023 pour le faire. Un soutien financier allant jusqu'à 75?000 $ par exercice financier pourrait être alloué aux organismes dont le projet répond aux critères de sélection, et ce, pour la durée de celui-ci.

Cet appel de projets est lancé dans le cadre du volet Participation et inclusion du Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires. Les initiatives admissibles sont celles correspondant à des projets ponctuels qui visent le développement, la production ou l'adaptation d'outils, la recherche, l'évaluation ou la formation, ou encore la diffusion de connaissances en matière d'action communautaire et d'action bénévole. Tous les détails sont présentés sur le site Web du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

«?Les Québécoises et des Québécois devraient pouvoir jouer un rôle actif dans la vie sociale, culturelle et économique du Québec, peu importe leur âge, leur condition physique, leur origine ou leur situation socio-économique. Favoriser l'implication de toutes les personnes en ce qui concerne la vie communautaire nous permet de réduire l'exclusion et de renforcer le tissu social. Voilà sur quoi nous misons avec cet appel de projets. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 a été lancé le 14 mai 2022. Celui-ci prévoit des investissements totaux de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans pour la mise en oeuvre d'importantes mesures ayant pour but notamment de mieux soutenir les organismes communautaires.

Les mesures et les initiatives présentées dans le Plan d'action visent l'atteinte de quatre objectifs :

améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires;



favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire;



assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire;



développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.

