SUBARU LANCE LA TOUTE NOUVELLE CROSSTREK WILDERNESS 2024 AU SALON INTERNATIONAL DE L'AUTO DE NEW YORK





La Crosstrek la plus robuste et la plus apte à parcourir les sentiers

Suspension améliorée et pneus tout-terrain

Garde au sol de 235 millimètres

Design intérieur et extérieur exclusif

Technologie d'aide à la conduite EyeSight de série

Moteur de 2,5 litres et capacité de remorquage augmentée à 1 588 kg

MISSISSAUGA, ON, le 5 avril 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) annonce aujourd'hui le lancement au Salon international de l'auto de New York du plus récent membre de la famille Wilderness, la Crosstrek Wilderness 2024. Bénéficiant de la célèbre traction intégrale symétrique Subaru jumelée à un groupe motopropulseur révisé, de la fonction X-MODE de série, d'une généreuse garde au sol de 235 millimètres et de bandes protectrices exclusives, la Crosstrek Wilderness 2024 constitue la Crosstrek la plus robuste et la plus apte à parcourir les sentiers à ce jour.

La Crosstrek, déjà dotée d'une liste de caractéristiques de série impressionnante, bonifie la version Wilderness d'améliorations exclusives au chapitre de la mécanique, du design et des fonctionnalités qui rehaussent les capacités sur route et sur les sentiers peu empruntés. Le nouveau modèle robuste préserve l'atout renommé de la Crosstrek qui consiste à combiner avec brio les aptitudes d'un VUS au confort et à la maniabilité d'une voiture. Dehors comme dedans, de nombreux détails rendent la Crosstrek Wilderness particulièrement adaptée au transport d'équipement de plein air, même mouillé ou boueux.

La Crosstrek Wilderness est animée par le moteur SUBARU BOXER de 2,5 litres à injection directe livrant 182 ch et 178 lb-pi de couple. Du côté du groupe motopropulseur, les ingénieurs de Subaru ont révisé le rapport de différentiel et recalibré la CVT Lineartronic pour permettre à la Crosstrek Wilderness de fournir de meilleures prestations hors route. Le rapport total de transmission de 4,111 (c. 3,700) permet au VUS de mieux grimper et le nouveau réglage de la CVT optimise la motricité à basse vitesse et sur les surfaces glissantes. En outre, l'ajout d'un radiateur d'huile moteur a permis de plus que doubler la capacité de remorquage maximale qui atteint désormais 1 588 kg.

À l'instar de toutes les Crosstrek 2024, la version Wilderness est équipée de la technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSight primée qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage précollision, la gestion de l'accélérateur précollision, l'alerte de sortie de voie et de louvoiement et l'alerte de reprise de la circulation. De plus, la détection d'angle mort avec assistance au changement de voie et l'alerte de trafic transversal arrière sont livrées de série sur cette nouvelle version.

La Crosstrek Wilderness reçoit aussi de série le système de braquage automatique d'urgence qui fonctionne de concert avec le système EyeSight et la détection d'angle mort et aide à maîtriser la direction afin d'éviter une collision à des vitesses inférieures à 80 km/h. Le freinage automatique en marche arrière livré de série hausse le niveau de sécurité sur des sentiers étroits et lors de manoeuvre de stationnement.

Design + fonction = style Wilderness exclusif

Comme ses consoeurs Wilderness, la Crosstrek Wilderness allie les capacités hors route améliorées à un style séduisant. Pour communiquer visuellement les meilleures performances hors route, la Crosstrek Wilderness adopte un style exclusif avec ses tout nouveaux pare-chocs avant et arrière, sa calandre hexagonale audacieuse, ses bandes protectrices plus larges sur les passages de roues, sa plaque de protection avant en métal, ses phares antibrouillard à DEL au design hexagonal exclusif et son autocollant anti-éblouissement au fini noir mat sur le capot.

Les écussons Subaru Wilderness ornent les portes avant et le hayon. Un becquet sur toit de la couleur de la carrosserie et des rétroviseurs latéraux noirs avec clignotants intégrés complètent l'allure robuste de ce VUS. La palette de couleurs extérieures de la Crosstrek Wilderness inclut entre autres deux couleurs exclusives, à savoir le bleu geyser et le vert alpin.

La Crosstrek Wilderness est équipée d'un porte-bagages de toit polyvalent à multiples traverses pouvant supporter une charge dynamique de 176 livres et une charge statique maximale de 700 livres, ce qui autorise la pose d'une tente de toit plus grande en toute sécurité. Le design des longerons de toit autorise la pose d'une grande variété d'accessoires de transport, y compris les accessoires d'origine Subaru disponibles auprès des détaillants Subaru.

Capacités hors route

Dotée de composants de suspension exclusifs, la Crosstrek Wilderness 2024 affiche une garde au sol de 235 millimètres, ce qui représente une augmentation de 15 millimètres par rapport aux autres versions Crosstrek qui figurent déjà parmi les plus élevées de leur segment. Des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs plus longs augmentent la garde au sol, tandis qu'un réglage spécial autorise un bon comportement dynamique.

Les courses plus longues des amortisseurs avant et arrière contribuent à maintenir les pneus en contact avec le sol sur surfaces inégales, ce qui accroît la stabilité du véhicule. En outre, la course de compression plus longue des amortisseurs permet une plus grande absorption des secousses sur les surfaces inégales, pour une plus grande souplesse. Malgré sa garde au sol accrue, la Crosstrek Wilderness conserve une hauteur d'accès confortablement basse.

L'angle d'approche passe de 18 degrés sur les autres versions Crosstrek à 20 degrés sur la Wilderness, l'angle de sortie passe de 30,1 à 33,0 degrés et l'angle de rampe, de 19,7 à 21,1 degrés.

La Crosstrek Wilderness est chaussée de pneus tout-terrain Yokohama GEOLANDAR qui optimisent les performances sur chaussées boueuses, en gravier ou enneigées. Montés sur des roues en alliage exclusives de 17 pouces au fini noir mat, les pneus sont ornés de lettres blanches en relief.

X-MODE pour une maîtrise maximale

La Crosstrek Wilderness est équipée de la fonction X-MODE bimode sélectionnable par le conducteur. Les modes sont Snow/Dirt (neige/terre battue) et Deep Snow/Mud (neige profonde/boue). Pour maximiser la motricité dans des conditions variées, chaque mode optimise spécifiquement la puissance du moteur et le rapport engagé de la CVT, sollicite davantage la répartition active du couple de la traction intégrale et fait intervenir une logique de commande plus pointue du système de contrôle de la dynamique du véhicule avec système antipatinage. L'affichage du X-MODE comprend un indicateur d'angle de roulis qui aide le conducteur à évaluer les situations susceptibles d'être dangereuses.

Cette technologie contribue aussi à faire du VUS Crosstrek Wilderness un grimpeur agile. Lorsque le X-MODE est activé, le contrôle en pente raide à faible vitesse/rapport inférieur est automatiquement engagé et prêt à détecter si le VUS roule sur une pente raide à faible vitesse. Lorsqu'il détecte une pente, la CVT engage son rapport inférieur (4,066 à 1). Conjugué aux rapports inférieurs du différentiel de la version Wilderness, le système améliore aussi la conduite sur terrain accidenté, à basse vitesse, pour franchir des rochers et dans d'autres situations qui nécessitent un dosage précis et répété de l'accélérateur.

Livré de série, le limiteur de vitesse en descente intervient automatiquement et freine les roues individuellement lorsque le véhicule roule à moins de 19 km/h et que l'accélérateur est enfoncé à moins de 10 %, ce qui aide à maîtriser la vitesse en descente. Le système d'orientation active du couple, livré de série sur toutes les versions Crosstrek 2024, améliore la stabilité en virage, sur route et hors route.

Un intérieur conçu pour l'extérieur

Subaru a doté la Crosstrek Wilderness d'un habitacle confortable et durable. Les sièges sont tendus d'un tissu doux, confortable et résistant aux intempéries et les appuie-tête avant sont ornés du logo Subaru Wilderness. Des surpiqûres contrastantes de couleur cuivre rehaussent l'intérieur et agissent comme parfait complément aux garnitures cuivre anodisé qui ornent le levier de vitesses, les anneaux des instruments et le volant gainé de cuir. Le logo Wilderness s'affiche au groupe d'instruments en guise d'accueil lorsque le conducteur démarre le moteur.

Les garnitures des montants, les poignées de maintien, la console au pavillon et le revêtement du pavillon noirs se marient parfaitement aux garnitures gris fusil du tableau de bord, des portes et de la plaque du levier de vitesses. Les tapis protecteurs toutes saisons livrés de série adoptent le design Wilderness exclusif. Dans l'espace utilitaire, le plateau amovible résistant à l'eau protège le plancher lorsque des objets mouillés et boueux sont déposés à l'arrière. Le hayon est équipé d'un éclairage à DEL pour mieux voir la nuit.

La version Wilderness est équipée de série du système d'infodivertissement SUBARU STARLINK à écran tactile de style tablette de 11,6 pouces. L'écran tactile haute résolution donne accès à CarPlay d'Apple sans fil et à Android Auto sans fil avec affichage plein écran. Parmi les autres équipements, mentionnons la téléphonie mains libres et la lecture audio en continu Bluetooth, la radio AM/FM, la caméra arrière, la radio SiriusXM et SiriusXM Travel Link (abonnement gratuit de 3 mois) et les mises à jour par liaison radio.

Le système multimédia fonctionne aussi comme un écran d'information central avec instruments combinés et commandes à l'écran pour les fonctions audio, de climatisation et du véhicule. La version Wilderness est équipée d'un chargeur de cellulaire sans fil situé dans la console centrale.

La Crosstrek Wilderness sera construite à l'usine Subaru of Indiana Automotive, à Lafayette, en Indiana, et arrivera dans les concessions cet automne.

