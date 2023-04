Plus de 10 000 coureurs ont participé au marathon de Suqian, la « ville de l'eau et du vin » en Chine





SUQIAN, Chine, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le marathon de Jingdong Suqian 2023 et marathon du Grand Canal (à Suqian) ont démarré dans la ville natale du roi Xiang Yu (suzerain du Chu occidental) à 7h30 le 2 avril ; 12 000 marathoniens se sont joyeusement élancés sur la piste.

Suqian est la ville-préfecture la plus jeune de la province du Jiangsu et celle qui se développe le plus rapidement ; elle constitue une véritable force de la région du delta du fleuve Yangtze. Le parcours du marathon de Jingdong Suqian débute dans la ville natale de Xiang Yu, sur les berges du fleuve Jaune abandonné, puis du Grand Canal, traversant la région des vergers de poiriers et le lac Luoma. Il permet aux coureurs de profiter de la beauté de l'écologie naturelle de Suqian, de l'habitabilité urbaine et rurale, du charme du paysage et de la culture humaine, mais aussi du développement vert pendant leur course.

En 2021, le marathon de Jingdong Suqian a fait ses débuts et n'a recueilli « aucun commentaire négatif ». Il s'agit du deuxième marathon qui se tient à Suqian, et c'est aussi un événement de marque sportif et touristique mis en place par la municipalité de Suqian. La compétition a attiré 15 170 candidats venant de 32 unités administratives provinciales à travers le pays, et 11 candidats d'élite étrangers. Après une compétition féroce, les coureurs éthiopiens AMANUEL TESHOME TEREFE et BETELHEM HAJI SERB ont respectivement remporté le marathon masculin et le marathon féminin. Selon le comité organisateur du marathon de Suqian, ils ont établi de nouveaux records pour le marathon de Jingdong Suqian.

Depuis l'année dernière, Suqian a organisé plus de 200 événements dans le cadre de 21 projets pour promouvoir continuellement la construction d'une ville sportive de niveau international.

