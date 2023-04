Nixa reçoit le prix de la meilleure entreprise au Canada par Technology Innovator Awards





MONTREAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Dans leur 7e édition annuelle, les Technology Innovator Awards, organisés par Innovation in Business, ont récompensé Nixa en tant que meilleure entreprise spécialisée dans le développement Web complexe et personnalisé au Canada pour 2022. Il s'agit d'un ajout important aux prix que l'entreprise a remportés au cours des années précédentes, notamment le prix de la meilleure entreprise de développement Web au Québec en 2020 et celui de la meilleure entreprise de développement Web au Canada en 2021.

En 2022, les prix ont mis l'accent sur la reconnaissance de l'innovation et ont cherché à récompenser ceux qui ont prouvé qu'ils étaient des pionniers de la technologie, capables de fournir des solutions pour répondre à un large éventail de demandes. L'évaluation professionnelle a consisté en un ensemble de critères variés, dont la performance commerciale, la longévité, la croissance de l'entreprise et les innovations ou retours d'expérience significatifs.

« Notre constance et notre intérêt constant pour l'innovation continuent de nous placer parmi les principaux leaders et pionniers de la technologie en matière de développement web au Canada et en Amérique du Nord. » Mentionne Marc F. Adam, président de Nixa. « Nous visons à utiliser notre expertise pour répondre à des problématiques plus complexes et diversifiés avec l'excellence qui a fait notre réputation. »

Nixa existe depuis 10 ans et est une entreprise de programmation, experte en développement web complexe et sur mesure. Elle fournit des services de développement d'applications web et de logiciels aux entreprises du monde entier à la recherche de qualité et performance, en maîtrisant les langages de programmation les plus innovants et les plus en demande grâce à une équipe d'experts et de créatifs dans une culture orientée vers les solutions.

Pour en savoir plus, visitez : nixa.ca

