Quartier.Québec : La nouvelle plateforme interactive rassembleuse qui brise l'isolement des 14-25 ans





Ce portail regroupe toutes les ressources dans la santé, en plus d'offrir un riche volet de divertissement

MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Avec le lancement aujourd'hui de la plateforme virtuelle interactive Quartier.Québec, les jeunes d'ici peuvent désormais trouver au même endroit toutes les ressources dont ils ont besoin dans le monde de la santé (prévention, écoute et référencement), en plus de s'y informer, s'y amuser et s'y divertir.

Initiative de la Fondation des Gardiens virtuels et soutenue par le gouvernement du Québec et Desjardins, Quartier.Québec repose sur l'idée de communauté. Sa mission est rassembleuse et elle vise à rompre l'isolement des jeunes. « Le nombre d'entre eux qui demandent du soutien psychologique augmente sans cesse, rappelle Louis-Félix Cauchon, à l'origine du projet et vice-président de la Fondation des Gardiens virtuels. Or, l'isolement représente une cause ou un symptôme majeur de la détérioration de la santé mentale. Quartier.Québec y apporte des solutions efficaces, en plus d'y promouvoir une utilisation responsable du numérique. »

La plateforme proposera notamment un vaste bottin de ressources avec les liens menant vers les sites des groupes, organisations et autres entités procurant de l'aide. Prochainement, un bouton « Batman » permettra aux utilisateurs de joindre des travailleurs de diffusions en direct en cas d'alerte ou d'aide urgente. Enfin, Quartier.Québec offrira du contenu (vidéos, textes, etc.) lié à la santé provenant d'experts ou d'organismes reconnus. Parmi les problématiques et enjeux qui y seront couverts, notons les relations parents/enfants, la cyberdépendance et la cybersécurité.

Socialiser, jouer, évoluer

Outre sa forte vocation sociale et formatrice, le site affichera également un volet ludique. « Nous avons identifié des chefs de file dans des univers comme les jeux vidéo, la culture et les communications, dit Stéphanie Harvey, quintuple championne du monde du jeu Counter-Strike et porte-parole de Quartier.Québec. Puis, nous les avons regroupés dans un espace sécuritaire en ligne où les 14-25 ans auront leur propre place. »

Ces derniers pourront notamment participer à des activités incluant arts, jeux vidéo, création de contenu et journalisme. Aussi, ils seront invités à s'engager dans la vie politique de Quartier.Québec afin d'avoir un impact sur son développement.

Toutes les passions rassemblées

La plateforme prend l'allure d'un quartier où les passions et intérêts des ados et des jeunes adultes se retrouvent dans des bâtiments distincts. Par exemple, au Stade, ils y réalisent des performances de haute voltige, participent à des compétitions, pratiquent des sports ou s'inscrivent à des tournois de sports électroniques.

Pour sa part, la Scène constitue l'endroit où se déroulent des spectacles de toutes les sortes et l'espace où des artistes émergents se révèlent et s'accomplissent. Quant à l'Agora, c'est là où l'on partage des connaissances sous la forme de conférences, de débats et d'échanges qui visent à stimuler la curiosité et à enrichir le savoir.

La Rue des ateliers est le théâtre d'expérimentations et d'immersions qui font plonger dans l'inconnu et élargir les horizons : cuisine, yoga, méditation, couture, robotique, etc. Enfin, c'est à l'Arcade que se retrouvent les passionnés de jeux vidéo pour échanger des tactiques et des stratégies, participer à des tournois, etc.

L'inscription à Quartier.Québec est gratuite. Il suffit de se créer un compte sur la plateforme pour accéder à son contenu et s'inscrire à ses activités.

À propos de la Fondation des Gardiens virtuels

Née en 2018 et axée sur l'éthique, l'éducation et la prévention, la Fondation des Gardiens virtuels forme une balise en ligne pour les personnes en détresse, notamment par la présence de travailleurs de rue sur le web. En plus, elle a comme mission de promouvoir l'utilisation saine et responsable du numérique. Elle estime que la recherche et l'éducation constituent les meilleurs moyens de pallier les problématiques actuelles. Bien qu'elles nécessitent du temps, elles permettent une évolution permanente et un réel changement. Toutes ces réalisations nécessitent la collaboration. La Fondation croit donc fortement au croisement des connaissances et à la complémentarité.

