La ministre Khera conclut sa participation à la 13e session du Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement des Nations Unies





GATINEAU, QC, le 5 avril 2023 /CNW/ - La ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, est récemment revenue de New York, où elle a participé à la 13e session du Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement des Nations Unies. Sa visite a été couronnée de succès. Le Groupe de travail examine le cadre international qui régit les droits fondamentaux des aînés afin d'y déceler d'éventuelles lacunes et de trouver la meilleure façon de les combler, notamment en étudiant la possibilité de mettre en oeuvre d'autres instruments et mesures, s'il y a lieu.

Pendant son séjour à New York, la ministre Khera a prononcé le discours national du Canada, dans le cadre duquel elle a réitéré l'engagement de notre pays à promouvoir les libertés et les droits fondamentaux des aînés sur la scène internationale et à travailler en collaboration avec tous les intervenants pour continuer de favoriser la santé et le bien-être des aînés et de mettre en place des milieux leur offrant autonomie et soutien.

À titre d'experte invitée, la ministre Khera a pris part à une séance du Groupe de travail, intitulée « Right to health and access to health services », ainsi qu'à un événement organisé en parallèle de la session par l'International Longevity Center Canada, intitulé « Les soins de santé : pour certains mais pas pour tous? Un échange sur le droit à la santé des personnes âgées ». Au cours de ces séances, elle a réitéré que le Canada appuie le droit au meilleur état de santé possible pour les aînés et a discuté du travail accompli pour favoriser un meilleur accès aux services de santé. Elle a également insisté sur l'importance de lutter contre l'âgisme, y compris dans le domaine des soins de santé, et sur l'engagement du Canada à favoriser une culture d'inclusion et à promouvoir une image positive des personnes âgées.

La ministre s'est entretenue avec ses homologues des autres États membres, de hauts fonctionnaires des Nations Unies ainsi que des représentants de la société civile des mesures à prendre pour mieux promouvoir les droits des aînés. Ils ont aussi discuté des principales priorités à l'appui des générations actuelles et futures d'aînés, notamment aborder les enjeux liés à l'âgisme, aux soins de longue durée, au coût de la vie, aux mauvais traitements envers les aînés et au logement.

Pendant l'événement, la ministre Khera a rencontré l'ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies, M. Bob Rae; l'experte indépendante sur les droits des personnes âgées des Nations Unies, Mme Claudia Mahler; des représentants du International Longevity Centre Canada; le secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations Unies, M. Li Junhua, d'autres représentants des Nations Unies et des membres d'organisations non gouvernementales.

Pendant cette visite, la ministre a également eu l'occasion de souligner les efforts que le gouvernement du Canada déploie pour poursuivre le travail entrepris afin d'appuyer les aînés canadiens.

Récemment, le Canada a accueilli favorablement la publication de normes complémentaires et indépendantes sur les soins de longue durée, qui appuient l'amélioration des services de soins de longue durée. Il accorde 3 milliards de dollars pour aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à mettre en oeuvre les normes sur leur territoire.

Afin de compléter les investissements réalisés par le fédéral pour améliorer la qualité et la sécurité des soins de longue durée, le gouvernement a annoncé qu'il accordera des fonds supplémentaires pour appuyer l'augmentation du salaire des préposés aux bénéficiaires et des personnes exerçant des professions connexes. Cet engagement s'inscrit dans le cadre d'un plan plus vaste visant à améliorer le système de santé à l'échelle du pays. Ce plan prévoit des investissements historiques d'une valeur de 198,6 milliards de dollars au cours des dix prochaines années, qui ont été annoncés dans le budget de 2023.

Citation

« Nous tirons encore les leçons de la pandémie, et dans ce contexte, il est important de protéger les droits fondamentaux des aînés, de lutter contre l'âgisme et de garantir des soins de grande qualité. Le travail accompli par le Groupe de travail est essentiel pour aborder ces enjeux. Ma participation à la 13e session du Groupe de travail a été une excellente occasion de rencontrer nos alliés mondiaux et les principaux intervenants et de discuter de ce qu'il faut maintenant faire pour mieux soutenir les aînés, quel que soit leur statut social ou économique ou leur état de santé, ici et à l'étranger. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

Les faits en bref

La 13 e session du Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement des Nations Unies s'est déroulée du 3 au 6 avril à New York . Elle a été axée sur le droit à la santé et à l'accès aux services de santé et sur l'inclusion sociale.

session du Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement des Nations Unies s'est déroulée du 3 au 6 avril à . Elle a été axée sur le droit à la santé et à l'accès aux services de santé et sur l'inclusion sociale. En 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies a créé le Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement pour envisager des mesures ou des instruments pour mieux protéger les droits fondamentaux des aînés.

Le Groupe de travail veille à ce que les aînés aient une place et un poids dans les priorités en matière de droits de la personne en envisageant des mesures ou des instruments pour mieux protéger les droits fondamentaux des aînés.

travail veille à ce que les aînés aient une place et un poids dans les priorités en matière de droits de la personne en envisageant des mesures ou des instruments pour mieux protéger les droits fondamentaux des aînés. Le Canada participe activement aux sessions annuelles du Groupe de travail et à ses travaux. Il a d'ailleurs été membre du Bureau du Groupe de travail lors de la 12 e session, au cours de laquelle la ministre Khera a prononcé le discours national du Canada.

participe activement aux sessions annuelles du Groupe de travail et à ses travaux. Il a d'ailleurs été membre du Bureau du Groupe de travail lors de la 12 session, au cours de laquelle la ministre Khera a prononcé le discours national du Canada. Le 6 mars 2023, la ministre Khera a annoncé que le Canada s'est joint au groupe informel restreint interrégional du Groupe de travail à composition non limitée sur le vieillissement des Nations Unies.

Le groupe informel restreint interrégional a été créé lors de la dernière session du Groupe de travail, en avril 2022. Le principal objectif du groupe informel est de veiller à ce que les Nations Unies et les États membres continuent à promouvoir les droits fondamentaux des aînés, notamment en envisageant la création d'un processus pour cerner et combler les lacunes potentielles du système international des droits des aînés.

L'annonce du 6 mars 2023 s'inscrit dans l'engagement du Canada pour la mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par les Nations Unies et souligne les progrès réalisés dans la promotion et la protection des droits de toutes les personnes, y compris les aînés.

